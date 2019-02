Australien: Überschwemmung bringt Krokodile in Wohngebiete

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Australien regnet es zurzeit

ungewöhnlich stark.

Der starke Regen löste bereits

Überschwemmungen und Stromausfälle aus.

Manche Überschwemmungen

sind so stark, dass sie Autos mit

sich reißen können und Häuser

stark beschädigen.

Durch die Überschwemmungen

wurden sogar Krokodile mit dem

Wasser in einige Wohngebiete

von Australien geschwemmt.

Besonders davon betroffen

ist die australische Stadt Townsville.

Die Behörden von Australien

sind von den Krokodilen beunruhigt.

Die Polizei vom Bundesstaat

Queensland bittet die Menschen,

sich wegen den Krokodilen

vom Wasser fernzuhalten.

In einigen Teilen von Queensland

hat es an einem Tag viel mehr

geregnet, als normalerweise in

einem ganzen Jahr.

Der Regen soll laut Wetter-Diensten

noch bis 7. Februar anhalten.

Das Militär unterstützte den

Rettungs-Einsatz in Australien,

um die Leute vor der

Überschwemmung zu retten.

Es wurden 70 000 Sandsäcke

geliefert, die gefährdete Gebäude

vom Wasser abdichten sollen.

Es wurden auch Fahrzeuge,

die im Wasser fahren können,

zur Verfügung gestellt.

Außerdem konnten viele

Menschen gerettet werden.

Viele sind auf Hausdächer

geflüchtet, um sich vor dem

Wasser zu schützen.

Etwa 20 000 Häuser waren von

der Überschwemmung bedroht.

16 000 Menschen hatten durch

die Überschwemmung keinen

Strom mehr.

Die Regierungs-Chefin von Queensland

hat die Bewohner gewarnt, dass noch

weitere Regenstürme kommen werden.