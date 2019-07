Außenminister der EU beschließen Strafen gegen die Türkei

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit einiger Zeit bohren 3 türkische Schiffe

ungefähr 370 Kilometer von Zypern entfernt

im Mittelmeer nach Erdgas.

Erdgas ist ein wichtiger Rohstoff.

Mit Erdgas kann man kochen, Wohnungen heizen

oder Treibstoff für Autos herstellen.

Zypern ist eine Insel im Osten vom Mittelmeer.

Die EU und Zypern wollen nicht,

dass die Türkei vor der Küste

von Zypern nach Erdgas bohrt.

Zypern und die EU meinen nämlich,

dass dieses Erdgas Zypern gehört.

Die Regierung in der Türkei sieht das anders.

Sie meint, dass das Erdgas

im Mittelmeer der Türkei gehört.

Im Jahr 1974 besetzte die Türkei

den Norden der Insel Zypern.

Seitdem gibt es die

„Türkische Republik Nord-Zypern“.

Außer der Türkei wird diese Republik

von keinem anderem Land weltweit anerkannt.

Deswegen beschlossen die Außenminister

der EU am 15. Juli Strafen gegen die Türkei.

Die Außenminister beschlossen unter anderem,

dass EU-Hilfs-Gelder an die Türkei gekürzt werden.

Außerdem wurden Verhandlungen

über einen Flugverkehrs-Vertrag eingestellt.

Für die Wirtschaft in der Türkei sind

die neuen EU-Strafen aber schlecht.

Die Türkei darf jetzt nämlich

doch nicht in Europa in neue Länder fliegen.

Außerdem werden die Flug-Tickets

jetzt doch nicht günstiger.