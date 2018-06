Argentinien sagt WM-Testspiel ab

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Mai gab es viele Proteste in Israel,

dabei sind sogar Menschen gestorben.

Bei einem Protest zeigt man öffentlich,

dass man gegen etwas ist.

Argentinien findet es zu gefährlich,

die Spieler nach Jerusalem zu schicken.

Argentinien hat das WM-Testspiel

mit Israel deswegen abgesagt.

Das Testspiel der Argentinier sollte eigentlich

in einem Stadion in Jerusalem stattfinden.

Israel findet die Absage von dem Spiel schade.

Ein Spieler von Argentinien sagte,

dass Gesundheit und Sicherheit vorgehen.

Er findet es deshalb nicht richtig, nach Israel

zum Testspiel zu fahren.

Der Trainer Jorge Sampoli ist auf der Suche

nach neuen Übungs-Gegner vor der WM.

2 Kandidaten stehen schon fest.

Das sind entweder San Marino oder Malta.

In der israelischen Botschaft in Argentinien hieß es,

dass die Freundschaft zwischen

Argentinien und Israel nicht nur von einem

Fußballspiel abhängt.