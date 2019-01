Anna Gasser hat eine Knöchel-Verletzung

Link zum Original-KURIER-Artikel

Anna Gasser hat sich am 17.Jänner

beim Slopestyle-Weltcup der Snowboarder,

in Laax, verletzt.

Slopestyle ist eine Wettkampf-Form

beim Snowboard fahren.

Dabei fahren die Sportler über eine Strecke,

mit verschiedenen Hindernissen.

Sie ist dabei gestürzt und hat sich

am Knöchel verletzt.

Eine Operation ist bei dieser

Verletzung nicht notwendig.

Es ist es aber unsicher ob Anna Gasser

bei der WM in Park City mitmachen kann.

Park City ist eine Stadt

im amerikanischen Bundesstaat Utah.

Grasser sagte, dass im Training

noch alles gut funktioniert hat.

Im Halbfinale ist sie aber gestürzt

und ist hart am Boden aufgeschlagen.

Dass diese Verletzung kurz vor den „ X-Games“

und der WM passierte, ist für Gasser sehr ärgerlich.

Die „ X-Games“ sind eine Extremsport-Veranstaltung,

bei der Sportler gegeneinander antreten.

Es gibt Sommer-X-Games und Winter-X-Games,

für Sommersport und Wintersport.

Bei den X-Games kann

die Sportlerin nicht teilnehmen.

Ob sie bei der WM teilnehmen kann,

ist noch unsicher.