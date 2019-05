Andreas Kofler hört als Ski-Springer auf

Link zum Original-KURIER-Artikel

Andreas Kofler sagte am 6. Mai,

dass er als Ski-Springer aufhört.

Andreas Kofler war seit dem Jahr 2002 Ski-Springer.

Seit dem Jahr 2007 wird er von Polizei unterstützt.

Er ist selbst auch Polizist.

Kofler macht außerdem

eine Ausbildung als Ski-Sprung-Trainer.

Er meinte, dass es ihm schwerfällt,

mit dem Ski-Springen aufzuhören.

In Zukunft möchte Andreas Kofler

bei der Polizei im technischen Bereich arbeiten,

zum Beispiel im Bereich Drohnen.

Eine Drohne ist ein ferngesteuertes Flug-Gerät,

das in der Luft schweben kann.

Andreas Kofler gewann 12 Welt-Cup-Medaillen

und 7 Medaillen bei Olympischen Spielen.

Ein Weltcup ist ein sportlicher Wettbewerb,

an dem Sportler aus der ganzen Welt teilnehmen.

Die Olympischen Spiele sind die wichtigsten

Wettkämpfe für Sportler aus der ganzen Welt.