An den Unis müssen mehr Prüfungen und Abschlüsse gemacht werden

Ab dem kommenden Studienjahr müssen

die Unis in Österreich dafür sorgen,

dass ihre Studenten mehr Prüfungen

und Abschlüsse schaffen.

Die Uni in Wien muss zum Beispiel die

abgelegten Prüfungen und Abschlüsse

von 50 800 auf 52 800 erhöhen.

Wenn die Unis das nicht schaffen,

werden ihnen die Geldmittel gekürzt.

Das wurde von der Regierung beschlossen.

Es ist aber noch unklar,

wie die Unis das schaffen sollen.

Die Studienpläne sind momentan so gemacht,

dass man sein Studium mit 60 geschafften ECTS

pro Studienjahr, in der Mindest-Studienzeit abschließt.

ECTS sind ein einheitliches Punkte-System,

für Studenten in Europa.

Es wurde eingeführt, damit die Leistungen

von Studenten im In- und Ausland

gleich bewertet und anerkannt werden können.

Die Medizinischen Universitäten,

die Veterinärmedizinische Universität

und die Kunst-Universitäten müssen

ihre Prüfungen und Abschlüsse nicht steigern.

Sie können jetzt schon

genug Prüfungen und Abschlüsse vorweisen.

Die Unis überlegen

Die Vorgaben sind zwar klar, aber es ist unklar,

wie die Unis das machen sollen.

Sie müssen dafür sorgen, dass nicht nur

mehr Studenten Prüfungen machen,

sondern dass sie die Prüfungen auch schaffen.

Die Unis erhalten durch

die neue Regelung mehr Personal.

360 neue Professoren sollen

nach und nach eigestellt werden.

Dadurch kann die Betreuung der Studenten

langsam verbessert werden.

Es ist aber noch nicht klar,

wie das neue Personal es schaffen soll,

dass die Studenten mehr Prüfungen schaffen.

An den Unis wird momentan darüber nachgedacht,

wie man das schaffen könnte.

An der Universität Wien versucht man,

die Studenten zu motivieren und sie davon zu überzeugen,

ihr Studium abzuschließen.

Über soziale Medien möchte die Uni Wien

Informationen und Angebote für Studenten bereitstellen,

die gerade ein Studium beginnen oder interessiert sind.

Es soll außerdem einen Blog geben,

wo Menschen vorgestellt werden,

die ihr Studium trotz Hindernissen abgeschlossen haben.

Erfolgreiche Studenten mit Kind oder Studenten

aus dem Ausland erzählen ihre Geschichte.

Ein Blog ist ein Internet Tagebuch.

Dort schreiben Menschen Einträge,

zu bestimmten Themen.

Die Einträge können

von anderen Menschen gelesen werden.

Außerdem soll die Studienwahl

für Anfänger klarer werden.

Studenten sollen sich bewusst

für ein Studium entscheiden.

Wenn die Studenten kurz vorm Abschuss sind,

sollen sie stärker von Professoren beraten werden.