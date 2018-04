„Amnesty International“ veröffentlicht Bericht über Hinrichtungen auf der ganzen Welt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Menschenrechts-Organisation „ Amnesty International“

hat einen Bericht über Todesurteile und Hinrichtungen

auf der ganzen Welt veröffentlicht.

„Amnesty International“ hat in dem Bericht festgestellt,

dass es 2017 in folgenden Ländern die meisten Hinrichtungen gab:·

· China: Dort gibt es jährlich mehrere Tausend Hinrichtungen.

Das ist aber nur eine Schätzung, da genaue Zahlen

nicht vorhanden sind.

· Iran: ungefähr 507 Hinrichtungen.

· Saudi-Arabien: 146 Hinrichtungen.

· Irak: ungefähr 125 Hinrichtungen.

· Pakistan: ungefähr 60 Hinrichtungen.

· Ägypten: ungefähr 35 Hinrichtungen.

· Somalia: 24 Hinrichtungen.

· USA: 23 Hinrichtungen.

Amnesty International stellte auch fest, dass es 2017

weniger Todesurteile gab, nämlich ungefähr 2 950.

Im Jahr 2016 waren es noch 3 100 Todesurteile.

22 000 Menschen sitzen auf der ganzen Welt in Todeszellen in

Gefängnissen und warten auf ihre Hinrichtung.

Für Amnesty International ist bedenklich, dass die Zahl

der Todesurteile in Ägypten stark angestiegen ist.

In weiteren Ländern wie zum Beispiel Kuwait oder

Jordanien gibt es die Todesstrafe wieder.

Amnesty International findet auch nicht gut,

dass China die genaue Zahl an Todesurteilen

und Hinrichtungen nicht bekannt gibt.

Gut findet die Menschrechtsorganisation,

dass es in manchen Ländern weniger

Todesurteile gibt.