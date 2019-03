Am 8. März ist der Welt-Frauentag

Am 8. März wird jedes Jahr der Welt-Frauentag gefeiert.

Diesen Tag gibt es, weil Frauen weltweit in

vielen Lebens-Bereichen nicht gleichberechtigt sind.

Frauen bekommen bis heute immer noch nicht gleich viel Geld

wie Männer, auch wenn sie dieselbe Arbeit machen.

Es gibt noch immer zu wenige Frauen in Führungspositionen

in der Politik und in Firmen.

Die Idee zum einem Frauentag stammt aus den USA.

Im Jahr 1908 gründeten Frauen der „Sozialistischen Partei Amerikas“

ein „Frauen-Komitee.“

Diese Gruppe wollte erreichen, dass Frauen wählen gehen dürfen.

Am 28. Februar 1909 wurde in den USA der 1. Frauen-Tag gefeiert.

Im Jahr 1910 gab es ein Treffen von Frauen

in der dänischen Stadt Kopenhagen.

Die deutsche Frauen-Rechtlerin Clara Zetkin forderte,

dass ein weltweiter Frauen-Tag eingeführt wird.

Ihre Überzeugung lautete: „Keine Sonderrechte,

sondern Menschenrechte“.

Am 19. März 1911 feierte man in Österreich, Deutschland

und der Schweiz das 1. Mal einen Frauentag.

Am 12. November 1918 wurde das Wahl-Recht für Frauen

in Österreich eingeführt.

Erst im Jahr 1971 wurde das Wahl-Recht für Frauen

in der Schweiz eingeführt.

Während dem 2. Weltkrieg war der Welt-Frauentag verboten.

Erst mit der Frauen-Bewegung Ende der 1960er-Jahre

wurde der Welt-Frauen-Tag in Europa wieder wichtiger.

Im Jahr 1977 beschloss die UNO, dass am 8. März

weltweit der Frauen-Tag gefeiert werden soll.

Die UNO ist eine Gruppe von fast allen Ländern der Welt.

Die UNO versucht, Lösungen für Probleme in der Welt zu finden.

Laut Gesetz sind Männer und Frauen gleichgestellt.

Aber dies ist im echten Leben leider nicht immer der Fall.

Immer noch kämpfen Mädchen und Frauen weltweit

für ihr Recht auf Bildung.

Frauen kämpfen weltweit für Selbstbestimmung

und gegen Gewalt und Unterdrückung.