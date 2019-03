Am 28. März ist österreichischer Vorlesetag

Am 28. März ist wieder österreichischer Vorlesetag.

Der Spruch lautet wieder: Wir lesen alle vor.

Bei verschiedenen Veranstaltungen werden

Bücher und Texte in allen Bundesländern

von Österreich vorgelesen.

Die Lesungen der Bücher und Texte kann man sich

zum Beispiel in Schulen, Kindergärten, Buchhandlungen

und an vielen anderen Orten anhören.



Laut einer Untersuchung können knapp eine Million

Österreicher im Alter zwischen 16 und 65 schlecht

oder überhaupt nicht lesen.

In Österreich kann ein Teil der Jugendlichen im Alter

von 15 Jahren nicht gut lesen.

Deshalb veranstaltet Österreich einen

Vorlesetag.

Jeder, der sich für das Lesen interessiert, kann sich

auf folgender Internetseite zum Lesen anmelden

https://vorlesetag.eu/dabei-sein/



Der österreichische Vorlesetag wird von bekannten

Personen in den Bereichen Kultur,

Politik und Wirtschaft unterstützt.

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig

und der Schauspieler Christian Tramitz und

noch einige andere bekannte Persönlichkeiten

sind als Vorlesende dabei.

Für den österreichischen Vorlesetag wurde

extra ein Buch mit Geschichten

von berühmten Schriftstellern zusammengefasst.

Das Vorlesebuch wird in

österreichischen Buchhandlungen verkauft.

Das Geld, das beim österreichischen Vorlesetag

eingenommen wird, geht an die UNICEF Österreich.

UNICEF ist eine Hilfsorganisation,

die Kinder unterstützt.



Mehr Informationen zum österreichischen

Vorlesetag findet man hier: https://vorlesetag.eu/