Am 24. Jänner ist „Tag der Bildung“

Am 24. Jänner ist der „Tag der Bildung“.

Der Österreichische Gehörlosenbund fordert

zu diesem Anlass einige Änderungen.

Der Österreichische Gehörlosenbund setzt sich

für die Interessen von gehörlosen Menschen ein.

Gehörlose Kinder sollen in den Schulen

in Gebärdensprache unterrichtet werden.

Die deutsche Sprache sollen sie zusätzlich lernen.

Gebärdensprache ist eine Sprache für Menschen,

die gehörlos oder schwerhörig sind.

Bei der Gebärdensprachen verwendet man

die Hände und den Gesichtsausdruck,

um sich zu verständigen.

Weitere Forderungen sind,

dass in allen Schulen Gebärdensprache und

Deutsch unterrichtet wird.

Außerdem soll die Gebärdensprache als

freiwilliges Schulfach gewählt werden können.

Eine weitere Forderung ist, dass Lehrer besser

in Gebärdensprache ausgebildet werden.