Am 21. März ist Welt-Down-Syndrom-Tag

Am 21. März wird der Welt-Down-Syndrom-Tag gefeiert.

Das Down Syndrom ist eine Art von Behinderung.

Personen mit Down Syndrom sehen

meistens ein bisschen anders aus.

Oft entwickeln sie sich langsamer,

als andere Menschen.

Sie haben aber auch viele Stärken und

sollten mehr gefördert werden.

Der Welt-Down-Syndrom-Tag findet aus

einem bestimmten Grund am 21. März statt.

Menschen mit Down Syndrom besitzen das

21. Chromosom, 3 Mal in ihrem Körper.

So wurde dann beschlossen, dass der

Tag am 21. 3. stattfindet.

Der menschliche Körper besteht aus Zellen.

Chromosome sind Bestandteile von Körperzellen.

An dem Welt-Down-Syndrom Tag setzen sich

verschiedene Organisationen für Menschen

mit Down Syndrom ein.

Einige Organisationen fordern mehr

Unterstützung für Menschen mit Down Syndrom.

Der Behinderten-Anwalt Hansjörg Hofer

und die Präsidentin von „ Down-Syndrom Österreich“

Johanna Ortmayr fordern auch bestimmte Sachen ein.

Menschen mit Down Syndrom sollen zum Beispiel

mehr Möglichkeiten haben, zu arbeiten.

Außerdem fordern sie, dass diese Menschen

eine echte Bezahlung bekommen,

nicht nur Taschengeld.

Für Menschen mit Behinderungen ist

es nach wie vor schwer, eine Arbeit zu bekommen.

Sie arbeiten dadurch meistens in Werkstätten.

„Die Stellen in den Werkstätten sind

rechtlich gesehen keine Arbeitsplätze,

sondern eine Therapieform“, erklärte Hofer.

Menschen mit Down Syndrom bekommen

in Werkstätten kein Gehalt, sondern nur Taschengeld.

Bei Taschengeld bekommt man deutlich

weniger Geld als in einem echten Beruf.

Ebenso haben sie keinen Arbeits-Vertrag

und sind nicht über die Werkstätte sozialversichert.

Zur Sozialversicherung gehören folgende Bereiche:

die Krankenversicherung, die Unfallversicherung und die Pensionsversicherung.

Hofer und Ortmayr verlangen deshalb

eine Sozialversicherungs-Pflicht

und eine ordentliche Bezahlung.

So könnten auch Menschen mit

Behinderung in Alterspension gehen.