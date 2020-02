Am 20. Februar findet der Opernball in Wien statt

Am 20. Februar 2020 findet zum 64. Mal

der Wiener Opernball statt.

Ein Ball ist eine festliche Tanz-Veranstaltung.

Die Gäste kommen in festlicher Kleidung zum Ball.

Der Opernball ist ein sehr bekannter Ball

in Österreich.

Er findet in der Wiener Staatsoper statt.

Es werden viele berühmte Menschen kommen.

Zum Beispiel Richard Lugner mit seinem Gast.

Diesmal begleitet ihn die italienische

Schauspielerin Ornella Muti.



Zum ersten Mal tanzt ein

gleichgeschlechtliches Paar beim Eröffnungs-Tanz

Jedes Jahr wird der Opernball von 150 Tanzpaaren

im Alter von 17 bis 24 Jahren eröffnet.

Dieses Jahr wird zum ersten Mal ein Tanzpaar

das aus 2 Frauen besteht,

bei der Eröffnung miteinander tanzen.

Sie werden die Kleider-Ordnung einhalten.

Eine Frau wird also einen Anzug tragen.

Bei den ORF-Moderatoren gibt es auch Neuigkeiten:

Zu Alfons Haider und Mirjam Weichselbraun

kommt Teresa Vogel dazu.

Der Opernball wird am 20. Februar 2020

ab 20:15 Uhr auf ORF zu sehen sein.



Es kommt zu Straßensperren

Wegen dem Opernball wird die Ringstraße

zwischen der Akedemiestraße und der Operngasse gesperrt.

Die Sperre gilt von 19:30, bis der Opernball zu Ende ist.

Wegen der Sperre gibt es auch Umleitungen

bei den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Informationen dazu findet man auf der Interseite:

www.wienerlinien.at