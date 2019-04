Am 2. April ist Welt-Autismus-Tag

Der Welt-Autismus-Tag ist am 2. April 2019.

Autismus ist eine Entwicklungs-Störung,

die meistens sehr früh in der Kindheit auftritt.

Menschen mit Autismus haben oft Schwierigkeiten,

beim Kontakt mit anderen Menschen.

Autisten nehmen ihre Umwelt anders wahr.

Es fällt ihnen schwer, Blickkontakt

mit anderen Menschen zu halten.

Betroffene leiden außerdem oft

an einer Sprach-Störung.

Den Welt-Autismus-Tag gibt es

seit dem Jahr 2008.

In Österreich leiden ungefähr 48 500 Kinder an Autismus.

In den meisten Fällen tritt die Entwicklungs-Störung

vor dem 3. Lebensjahr auf.

Es ist noch immer unklar,

was die Ursachen von Autismus sind.

Autismus gilt als nicht heilbar.

Forscher gehen davon aus, dass die Genetik

der Menschen mit Autismus zusammenhängt.

Die Genetik ist eine Wissenschaft.

Die Genetik befasst sich damit,

welche Eigenschaften ein Mensch bei der Fortpflanzung

auf seinen Nachwuchs weitervererbt.

Gaia Novarino ist eine Forscherin.

Ihr ist es in den letzten Jahren gelungen,

einige Gene zu erkennen, die für die Entwicklung

von Autismus, Epilepsie und geistige

Behinderungen verantwortlich sind.

Ihre Forschungs-Ergebnisse gibt Novarino direkt

an Krankenhäuser und Experten weiter.

So sollen neue Wege fürs Erkennen und

Behandeln der Krankheit gefunden werden.

Novarino setzt sich auch in ihrer Freizeit

für die Forschung im Bereich Autismus ein.

Immer mehr Menschen sind von Autismus betroffen.

Allerdings gibt es zu wenige Speziallisten,

die sich mit Autismus befassen.

Oft wird die Entwicklungs-Störung

bei Betroffenen erst spät oder gar nicht erkannt.

Deswegen findet es Novarino wichtig,

dass nicht nur am Welt-Autismus-Tag

mehr über die Entwicklungs-Störung geredet wird.

Mehr Aufmerksamkeit kann dabei helfen,

mehr und bessere Behandlungs-Möglichkeiten

gegen Autismus zu finden.