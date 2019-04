Algerien: Präsident Abdelaziz Bouteflika ist zurückgetreten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 2. April gab Abdelaziz Bouteflika bekannt,

dass er als Präsident von Algerien zurücktritt.

Bouteflika war 20 Jahre lang Präsident.

Im Jahr 1999 wurde er gewählt.

Zum neuen Übergangs-Präsidenten wurde

der 77-jährige Abdelkader Bensalah.

Das ist im Gesetz von Algerien so bestimmt.

Wenn der Präsident zurücktritt, übernimmt der Vorsitzende

vom Oberhaus, vorübergehend seine Aufgaben.

Innerhalb von 90 Tagen muss es aber Neuwahlen geben.

Bensalah war bisher der Vorsitzende vom Oberhaus in Algerien.

In Algerien bilden das Oberhaus und das Unterhaus

gemeinsam das Parlament.

Im Parlament werden wichtige politische Entscheidungen

und Gesetze beschlossen.

In Algerien gab es seit einigen Wochen Proteste

gegen Bouteflika.

Bei einem Protest zeigt man öffentlich,

dass man etwas nicht gut findet.

Die Menschen in Algerien wollen nämlich

ein neues politisches System.

Sie wollen, dass das Militär weniger Einfluss

in Algeriens Politik hat.

Das Militär sind die Soldaten von einem Land.

Fast jedes Land hat ein Militär.

Die Soldaten haben Gewehre und verschiedene andere Waffen.

Das Militär ist für den Schutz von einem Land zuständig.

Bouteflika wurde im Jahr 1999 vom Militär

als Präsident vorgeschlagen.

Viele Menschen in Algerien sind der Meinung,

dass der Militär-Chef und andere Militär-Vertreter wichtige

politische Entscheidungen für Bouteflika getroffen haben.

Es ist nicht sicher, ob er zuletzt

noch eigene Entscheidungen treffen konnte.

Bouteflika hat nämlich gesundheitliche Probleme.

Seit einem Schlaganfall im Jahr 2013 sitzt er im Rollstuhl.

Er kann kaum sprechen und ist selten

in der Öffentlichkeit zu sehen.