Ärzte warnen vor Krankheit

Link zum Original-KURIER-Artikel

Experten sagen, dass

immer mehr Menschen

Diabetes haben.

Diabetes ist eine Krankheit.

Man sagt auch Zucker-

Krankheit dazu, weil bei

der Krankheit die Zucker-Menge

im Blut gestört ist.

Bei gesunden Menschen

regelt ein Stoff im Körper, wie

viel Zucker im Blut ist.

Heute gibt es auf der Welt

doppelt so viele Menschen, die

von Diabetes betroffen sind, als

noch vor 20 Jahren.

Letztes Jahr starben 5 Millionen

Menschen an Diabetes.

Eine Ursache für Diabetes

ist, dass wir Menschen

zu viel essen und uns zu

wenig bewegen.

Auch zu wenig Schlaf

kann die Zucker-Menge

im Blut durcheinanderbringen.

Eine andere Ursache ist das

Rauchen.

Die Welt-Gesundheits-

Organisation fordert jetzt

mehr Maßnahmen, damit

nicht mehr so viele Menschen

an Diabetes erkranken.

Auch in Österreich sind mehr

Maßnahmen nötig sagt

die Diabetes-Gesellschaft.

Die medizinische Forschung

hat viele Untersuchungen für

Menschen mit Diabetes gemacht.

Durch gute Behandlungen kann

das Leben von Menschen mit

Diabetes verbessert werden.

Trotzdem wird es immer

wichtiger, dass sich die

Menschen auf der ganzen

Welt mit der Krankheit

beschäftigen.

Es sollte den Menschen bewusst werden,

dass sie selbst etwas dagegen tun können.

Das sagt Hermann Toplak von

der medizinischen Universität

in der steirischen Haupt-Stadt Graz.