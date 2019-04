321 Tote nach Anschlägen in Sri Lanka

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am Ostersonntag, dem 21. April,

starben bei Bombenanschlägen in Sri Lanka

insgesamt 321 Menschen.

Es gibt mehr als 500 Verletzte,

die jetzt in Krankenhäusern behandelt werden.



Sri Lanka ist ein Land im Süden von Asien.

Die Anschläge geschahen in drei verschiedenen 5-Sterne Hotels

und in 3 christlichen Kirchen in 3 verschiedenen Städten.

Der Großteil der Opfer sind Katholiken.

Die Polizei hat bereits 35 verdächtige Personen festgenommen,

die wahrscheinlich an den Angriffen beteiligt waren.

Die 6 Anschläge wurden von

Selbstmord-Attentätern durchgeführt.

Selbstmord-Attentäter sind Menschen,

die andere Menschen töten

und sich dabei selbst auch umbringen.