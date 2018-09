2 Journalisten in Myanmar zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 3. September wurden 2 Journalisten der Nachrichten-Agentur

„Reuters“ in Myanmar zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt.

Sie wurden verurteilt, weil sie gegen ein altes

Gesetz zu Staats-Geheimnissen verstoßen haben.

Stephen Adler ist der Chef der Nachrichten-Agentur „Reuters“.

Adler fand das Urteil nicht gut, weil es eine Verschlechterung

für die Demokratie in Myanmar ist.

Demokratie bedeutet, dass das Volk bei der Politik mitbestimmen darf.

Adler forderte die Regierung von Myanmar auf, etwas gegen

das Urteil zu unternehmen, weil es gegen das Recht verstößt,

seine Meinung frei zu äußern.

Adler meinte auch, die Regierung will mit dem Urteil

die Journalisten zum Schweigen bringen.

Die beiden Journalisten Wa Lone und Kyaw Soe Oo wurden

im Dezember 2017 verhaftet.

Sie haben über den Mord an 10 Männern und Buben der

muslimischen Volks-Gruppe Rohingyas berichtet.

Das fand die Regierung nicht gut.

Der Richter behauptete, dass die Journalisten schon davor

öfter versuchten, geheime Dokumente zu stehlen.

Der Anwalt der Journalisten sagte über das Urteil, dass es

schlecht für die Meinungsfreiheit und die Demokratie ist.

Meinungsfreiheit bedeutet, dass jeder seine Meinung frei sagen darf.

Viele Organisationen zur Sicherung der Menschenrechten finden

das Urteil nicht in Ordnung.