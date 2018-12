17 000 Menschen demonstrierten gegen die Regierung in Österreich

Link zum Original-KURIER-Artikel

17 000 Menschen demonstrierten am 15. Dezember

gegen die Regierung in Österreich.

Demonstrieren bedeutet, dass Menschen

gemeinsam auf die Straße gehen und fordern,

dass sich bestimmte Dinge ändern.

Veranstalter von der Demonstration

war die Gruppe „Bündnis heißer Herbst“.

Die SPÖ und Die Grünen

haben die Demonstration unterstützt.

Die Demonstration begann

um 14:00 Uhr beim Westbahnhof.

Demonstranten hatten Schilder dabei,

auf denen zum Beispiel stand:

„Mindest-sichern, statt arm machen“

oder auch „Anti-Basti“.

Viele Österreicher nennen den Bundeskanzler

Sebastian Kurz, „Basti“, wenn sie sich

über ihn lustig machen wollen.

Auch die Gruppe „Omas gegen Rechts“

war bei der Demonstration dabei.

Am Heldenplatz endete die Demonstration.

Bei der Abschluss-Veranstaltung

waren 4 000 Menschen dabei.

Wegen der Demonstration gab es

vorübergehend Verkehrs-Staus.

Auch Straßenbahn- und Buslinien waren gesperrt.

Es kam zu Verspätungen.

3 Menschen wurden von der Polizei

wegen Störung der Ordnung angezeigt.

Käthe Lichtner ist Mitglied von der

Organisation „Offensive gegen Rechts.“

Lichtner sagte, dass die österreichische Regierung

im Gesundheits-Bereich, im Freizeit-Bereich und

an Sozial-Leistungen spart.

Sie sagt, dass die Regierung stattdessen

Steuer-Erleichterungen an Firmen und Reiche verteilt.

Außerdem meint sie, dass FPÖ-Politiker seit einem Jahr

regelmäßig rechtsextreme Äußerungen machen

und gegen Flüchtlinge hetzen.

Rainer Will ist der Geschäftsführer vom Handels-Verband.

Will fand die Demonstration nicht gut.

Er meinte, dass die Demonstration

Internet-Einkaufsseiten wie „ Amazon“ hilft,

mehr Umsatz zu machen.

Er sagt, die Menschen konnten an diesem Tag

ihre Weihnachts-Einkäufe nicht machen.

Er meint schon, dass das Recht auf Demonstration wichtig ist.

Will sagt aber auch, dass eine so große Demonstration,

kurz vor Weihnachten, schlecht für die Geschäfte ist.

Heinz-Christan Strache ist österreichischer Vize-Kanzler.

Strache fand die Demonstration auch nicht gut.

Er schrieb auf der Internet-Seite „ Twitter“,

dass es eine riesige „Sauerei“ ist,

dass SPÖ und Die Grünen mit dieser

Demonstration für ein Durcheinander

und für Verkehrs-Staus in der Innenstadt sorgten.