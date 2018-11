1. Roboter-Nachrichtensprecher in China

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Nachrichten-Agentur „ Xinhua“ in China,

hat den 1. Roboter-Nachrichtensprecher vorgestellt.

Im Video auf der Internet-Seite „ YouTube“ sieht man,

wie sich der Roboter als neuer Sprecher vorstellt.

Der Roboter sieht einem Menschen sehr ähnlich.

In Zukunft wird der Roboter die Nachrichten-Meldungen

in Englisch vorstellen.

Ein zweiter Roboter wird die Nachrichten

auf Chinesisch vorstellen.

Auf der chinesischen Nachrichten-Internet-Seite

„Sogou“ sollen die 2 Roboter zu sehen sein.

Für die Nachrichten-Agentur „ Xinhua“ sind

die Roboter-Nachrichtensprecher von Vorteil.

Sie können 24 Stunden am Tag arbeiten.

Sie sind außerdem billiger als menschliche Mitarbeiter.

Es gibt aber noch einige Schwächen bei dem Roboter.

Zum Beispiel klingt die Stimme noch nicht menschlich.

Es sind auch noch keine Gesichtsbewegungen

und Handbewegungen beim Roboter zu erkennen.