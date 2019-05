1. Elektro-Müllauto in Wien

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 27. Mai stellte die Magistrats-Abteilung 48

in Wien das 1. elektrische Müllauto vor.

Das 1. elektrische Müllauto fährt mit einer Batterie.

Ein Magistrat ist eine Verwaltungs-Behörde.

Die Magistrats-Abteilung 48 ist in Wien

für die Beseitigung von Müll und für

die Reinigung von den Straßen zuständig.

Die Batterie kann in den Garagen

der Müllautos aufgeladen werden.

Ab dem 29. Mai ist das neue Müllauto

am Gürtel in Wien unterwegs.

Das neue Müllauto kann auch

Mülltonnen elektrisch entleeren.

Das Auto wird Restmüll und Altpapier abholen.

Vertreter der MA 48 sagen,

dass das neue Müllauto mindestens

100 Kilometer weit fahren kann.

Wissenschaftler der Technischen Universität in Wien

werden den Einsatz vom elektrischen Müllauto

ein Jahr lang überwachen.

Danach wird entschieden,

ob weitere elektrische Müllautos

in Wien eingesetzt werden.