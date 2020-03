Coronavirus: Südtiroler Politiker "Jetzt hat es mich auch erwischt"

Er habe sich am Dienstag einem Test unterzogen und nun das positive Ergebnis erhalten. Es gehe ihm bestens, aber er müsse nun in Heimquarantäne bleiben, so der Bozner Unternehmer. Aufgrund der zahlreichen Kontakte, die der Lokalpolitiker laut eigenen Angaben in den vergangenen hatte, ergeben sich eine Vielzahl neuer Verdachtsfälle. Laut offiziellen Zahlen haben sich bisher 52 Personen in Südtirol mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.