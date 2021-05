Der KURIER sprach mit Dr. Jochen Zöschg, Mitglied des Vorstandes von Zurich Österreich, der als Vertriebschef auch für den Erfolg der Direktmarke verantwortlich ist.

Herr Dr. Zöschg, vor 25 Jahren hat Ihr Unternehmen die Marke Züritel auf den Markt gebracht, die heute Zurich Connect heißt. Heuer holen Sie damit den Kategoriesieg beim Recommender. Was ist das Erfolgsrezept von Zurich?

Dr. Jochen Zöschg: Zurich ist in der Versicherungsbranche schon lange Vorreiter in vielen Dingen. So hatten wir schon 1996 den Mut, einen Direktversicherer zu gründen. Damals war das eine echte Pionierleistung und auch mit einem gewissen Risiko behaftet, denn der Markt war noch nicht bereit dafür. Was unser Erfolgsrezept ist? Wir lernen mit und von unseren Kundinnen und Kunden. Uns interessiert, wie zufrieden sie mit uns sind, was sie von uns erwarten, wo wir uns verbessern können. Wir hören genau hin und holen uns regelmäßig direkt Feedback im Rahmen von Befragungen. In den letzten Jahren haben wir für Zurich Connect schon viele Preise gewonnen und sind mit unserem Online-Angebot hierzulande Schrittgeber in der Versicherungsbranche. Das macht uns stolz und spornt uns immer wieder an, Neues auszuprobieren. Innovation steckt einfach in unseren Genen.

Was erwarten Kundinnen und Kunden beim Online-Abschluss? Gibt es einen Unterschied, ob das Angebot online oder herkömmlich verfügbar ist?

Kundinnen und Kunden, die online kaufen, haben sehr konkrete Erwartungen. Sie wünschen insbesondere Transparenz, Einfachheit und Schnelligkeit. Der Vertragsabschluss muss darüber hinaus selbsterklärend sein. Es muss klar sein, was die nächsten Schritte im Prozess sind. Und die Produkte müssen passen. Und das ist noch nicht alles. Es braucht auch ein umfassendes Service-Konzept. Wir bieten etwa einen Rückruf-Service an, wenn eine Kundin oder ein Kunde Fragen hat oder Beratung wünscht. Nach Abschluss erhält die Kundin oder der Kunde die Polizze online im Kundenportal und kann so die weitere Kommunikation mit Zurich Connect abwickeln. Gleichzeitig ist es so, dass es auch immer Personen geben wird, die die persönliche Beratung bevorzugen. Hier gilt es, eine gute Verbindung zwischen den Vertriebskanälen zu schaffen. Wir haben in den letzten Jahren viel gelernt und entwickeln uns immer weiter.