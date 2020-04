WU Master's Day: Online informieren und durchstarten!

Am virtuellen WU Master‘s Day am 15. April 2020 präsentieren sich die 15 deutsch- und englischsprachigen Masterprogramme der Wirtschaftsuniversität Wien unter wu.at/mastersday. Nutzen Sie die Chance und informieren Sie sich bei programmspezifischen digitalen Keynotes über die Masterstudien der WU. Treten Sie in Austausch mit Lehrenden und Studierenden, gewinnen Sie Einblicke in den Studienalltag und das Leben am Campus WU und profitieren Sie von einer individuellen Beratung durch die Studieninformation.

Open Lectures

In 20-minütigen digitalen Open Lectures geben Lehrende informative Einblicke in die Masterprogramme und stehen für Fragen zur Verfügung:

7 Deutschsprachige Masterprogramme

09:30 Uhr: Steuern und Rechnungslegung

09:55 Uhr: Finanzwirtschaft und Rechnungswesen

10:20 Uhr: Sozioökonomie

10:45 Uhr: Wirtschaftsrecht

11:10 Uhr: Export- und Internationalisierungsmanagement

11:35 Uhr: Management

12:00 Uhr: Wirtschaftspädagogik

Studienzulassung 12:25: Wie bewerbe ich mich an der WU