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Neue Küche planen – aber wie? 5 Ratgeber für den Überblick

Sie planen eine neue Küche und wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Zwischen Trends, Budget-Fragen und technischen Details verliert man schnell den Überblick. Diese fünf Ratgeber bringen Struktur in Ihr Vorhaben – und helfen, teure Fehler zu vermeiden.
01.06.2026, 14:06

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Moderne offene Küche mit Kochinsel, eingebauten Geräten und Essbereich mit Stühlen und großen Fenstern

Zusammenfassung

  • Fünf Ratgeber helfen, häufige Planungsfehler zu vermeiden und Struktur in die Küchenplanung zu bringen.
  • Aktuelle Trends wie neue Farben, innovative Materialien und Technologien prägen die Küchengestaltung 2026.
  • Dank sinkender Preise und professioneller Beratung ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt für die Anschaffung einer neuen Küche.
Helles Wohnzimmer mit großer Eckcouch, vielen Kissen, Holztisch und Pflanzen, Sonnenlicht fällt durch das Fenster.

Die Küche ist Treffpunkt, Arbeitsplatz und oft der meistgenutzte Raum im ganzen Zuhause. Deshalb verdient die Planung einer neuen Küche besondere Aufmerksamkeit – und professionelle Unterstützung. Wir zeigen Ihnen, worauf es wirklich ankommt und welche Stolperfallen Sie umgehen können.

1. Der Schritt-für-Schritt-Guide zur perfekt geplanten Küche

Moderne Küche mit dunklen Schränken, Kochinsel, Esstisch mit Brot und Kerzen sowie dekorativen Elementen an den Wänden.

Wer häufige Planungsfehler kennt, kann diese von Anfang an vermeiden.

Zu wenig Arbeitsfläche, falsch platzierte Steckdosen oder unzureichende Beleuchtung – bei der Küchenplanung gibt es zahlreiche Fehlerquellen, die den Alltag später erheblich erschweren können. Welche Fehler ohne Planung besonders häufig vorkommen und wie Sie diese von Anfang an umgehen, erfahren Sie in unserem ausführlichen Ratgeber:

👉 Der Schritt-für-Schritt-Guide zur perfekt geplanten Küche

2. Strukturierte Planung statt Studio-Marathon

Moderne Küche mit großem Inselbereich und Holzfußboden.

Eine gut organisierte Planung macht den Unterschied zwischen Stress und Erfolg.

Die Gestaltung einer Küche ist ein komplexes Zusammenspiel aus Funktion, Ästhetik und individuellen Bedürfnissen. Ohne strukturierte Herangehensweise kann der Planungsprozess schnell überfordernd werden. Wie Sie Schritt für Schritt zur perfekten Lösung kommen – ohne endlose Beratungstermine und mit professioneller Unterstützung – zeigen wir Ihnen ausführlich:

👉 So gelingt Ihre Traumküche: Clever planen – Budget im Griff, Qualität im Fokus

3. Küchentrends 2026: Was ist wirklich relevant?

Eine moderne Küche in warmen Erdtönen mit Kochinsel und viel Licht.

Aktuelle Trends sind von hochwertigen Materialien und zeitloser Eleganz geprägt.

Bevor Sie konkrete Entscheidungen treffen, lohnt sich ein Blick auf aktuelle Entwicklungen. Sanfte Pastelltöne, innovative Anti-Fingerprint-Oberflächen und edle Naturstein-Arbeitsplatten prägen die Küchenästhetik 2026. Welche Materialien, Technologien und Gestaltungsideen nicht nur schön aussehen, sondern auch im Alltag überzeugen, erfahren Sie hier:

👉 Das sind die schönsten Küchentrends 2026

4. Mut zur Farbe: Von Avocado-Grün bis Burgunderrot

Eine moderne Küche mit grünen und weißen Schränken und einem eingebauten Ofen.

Mutige Farbtöne wie Avocado-Grün sorgen für individuelle Akzente in der Küche.

Jahrelang dominierten neutrale Töne die Küchengestaltung. Doch 2026 darf es mutiger zugehen: Von frischem Avocado-Grün über elegantes Burgunderrot bis hin zu zarten Pastellnuancen – die Farbpalette für Küchenfronten ist vielfältiger denn je. Welche Farbtöne besonders angesagt sind und wie Sie diese geschickt in Ihre Planung integrieren, lesen Sie in unserem Farb-Guide:

👉 Von Avocado-Grün bis Burgunderrot: Diese Küchenfarbtrends sind 2026 besonders angesagt

5. Endlich wieder günstigere Preise: Jetzt investieren?

Eine moderne Küche mit Holztisch und grauen Stühlen von XXXLutz.

Günstige Konditionen und eine breite Auswahl sprechen aktuell für eine Neuanschaffung.

Nach Jahren steigender Preise gibt es eine positive Entwicklung: Dank optimierter Einkaufsstrukturen und attraktiver Sonderaktionen werden hochwertige Einbauküchen wieder erschwinglicher. Kürzere Lieferzeiten und ein breites Sortiment machen die Entscheidung zusätzlich leichter. Warum gerade jetzt ein günstiger Zeitpunkt für eine Neuanschaffung sein könnte, erklären wir im Detail:

👉 Küchenpreise sinken: Darum sollten Sie jetzt Ihre Traumküche realisieren

Extra-Tipp: Professionelle Beratung als Erfolgsfaktor

Eine neue Küche ist eine Investition für viele Jahre. Umso wichtiger ist es, von Anfang an auf Expertise zu setzen. Geschulte Küchenplaner:innen bringen Ihre individuellen Wünsche mit den räumlichen Gegebenheiten in Einklang – für ein Ergebnis, das auch nach Jahren noch überzeugt. Bei XXXLutz profitieren Sie dabei nicht nur von jahrelanger Erfahrung, sondern auch von modernster 3D-Planungssoftware, die Ihre neue Küche bereits vor dem Kauf erlebbar macht.

Eine Frau und ein Mann lächeln in einer modernen Küche.
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