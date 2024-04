Familie Putz hört nach 25 Jahren beim XXXLutz auf

Österreichs wohl bekannteste Werbe Testimonials geben nach 25 Jahren ihr Ende bekannt und möchten sich nach einem viertel Jahrhundert und unzähligen Werbespots neuen Herausforderungen stellen. Die Familie Putz kann in ihren 25 Jahren auf eine Vielzahl an Erlebnissen und Errungenschaften zurückblicken: So flog sie in Auftrag des guten Geschmacks durch die Galaxien, agierte als Kasperlfiguren, honorierte Monty Pyton mit einer Hommage und vielem mehr. Es wurde getanzt, gesungen und in vielen Genre Theater und Komödien gespielt.

„Wir können auf eine wahnsinnig schöne Zeit im XXXLutz Möbelhaus zurückblicken, doch jetzt ist es Zeit für etwas Neues“, so Max Putz, der als Familienoberhaupt für die ganze Familie spricht. „Wir danken XXXLutz und dem Marketingchef Thomas Saliger, dass sie 25 Jahre an uns geglaubt haben. Die Zusammenarbeit war von höchstem, beiderseitigem Respekt und gegenseitiger Freundschaft geprägt. Der Schritt fällt uns selbst nicht leicht, aber wir wollen einfach mal etwas Neues probieren und wünschen dem besten Möbelhaus alles, alles Gute“, so Max Putz weiter.