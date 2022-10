Ausgefallene Ideen, wie Ihre Zimmerpflanzen besser zur Geltung kommen

Pflanzen wirken wie natürliche Luftfilter, die den Sauerstoff reinigen und die Luftfeuchtigkeit regulieren. Aber auch auf die Psyche sollen sich Zimmerpflanzen laut mehrerer Studien positiv auswirken. Kein Wunder also, dass es in vielen Wohnungen nur so von Pflanzen wuchert. Damit der Dschungel nicht überhandnimmt, haben wir einige ausgefallene Ideen zusammengefasst, wie sich Ihre grünen Freunde zuhause am schönsten arrangieren lassen.

Der etwas andere Blumentopf

Ob Keramik-, Stein- oder Tontopf – Pflanzentöpfe gibt es mittlerweile in allen erdenklichen Farben, Formen und Materialien. Wer seinem Heim jedoch gerne eine persönliche Note verleihen möchte, kann in Sachen Blumentopf kreativ werden und individuelle Gefäße für seine Zimmerpflanzen kreieren: So werden Zimmerpflanzen in alten Werkzeugkisten, Obstkisten aus Holz oder auch geflochtenen Körben zu einem echten Hingucker! Aber Achtung: Achten Sie darauf, dass Ihre Pflanzen trotzdem auf einer Abtropfschale in ihren Behältern stehen, damit es keine Überschwemmung gibt.