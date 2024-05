WorldSkills: Sechs Wiener Jungfachkräfte bei Weltmeisterschaft

Wiens Wirtschaft ist stolz auf seine Talente: Von 10. bis 15. September 2024 repräsentieren sechs Wiener Fachkräfte bei den 47. Berufsweltmeisterschaften, den WorldSkills in Lyon (Frankreich) ihr Land. Mehr als 1.500 Teilnehmer aus 85 WorldSkills-Mitgliedsländern messen sich bei den Weltmeisterschaften der Jungfachkräfte in über 60 Bewerben. Mit mehr als 250.000 erwarteten internationalen Besuchern und der Unterstützung durch 2.500 Volunteers, werden die Weltmeisterschaften auf einer Wettbewerbsfläche von 140.000 m² ausgetragen. Lyon, das nach 1995 zum zweiten Mal die WorldSkills ausrichtet, wird Austragungsort dieser prestigeträchtigen Veranstaltung sein. 47 Jungfachkräfte aus Österreich sind mit dabei, sie qualifizierten sich bereits im Herbst 2023 bei den AustrianSkills. Das starke Team Austria wird in Lyon in 41 Berufen antreten. Die österreichischen Teilnehmer stehen bereits mitten im Training und werden mit Engagement und Einsatz zeigen, welche großartigen Fachkräfte die österreichische Ausbildung hervorbringt. Sie sind die Botschafter der österreichischen Berufsausbildung, so wie es schon ihre Vorgänger bei den letzten Berufswelt- und -europameisterschaften waren. Begleitet werden die jungen Fachkräfte von nationalen Experten aus Berufsschulen und Unternehmen, die ehrenamtlich für die Berufsmeisterschaften tätig sind. Mit umfangreichem fachlichem Know-how und persönlichem Engagement trainieren und coachen die erfahrenen Trainer ihre Teilnehmer vor sowie während der Wettbewerbe und begleiten sie mental auf ihrem Weg zum Siegerpodest. Darüber hinaus wird das Team Austria von sportwissenschaftlichen Beratern betreut, um Österreichs Fachkräfte-Elite während der intensiven Vorbereitungszeit, als auch der anstrengenden Wettbewerbstage, in allen gesundheitlichen Belangen zu unterstützen. Zudem wird das Team Austria auch heuer wieder moralisch durch das Team-Maskottchen „Tim“, ein rund 50 cm großer knuffiger Stoff-Biber, unterstützt.

Sechs Wiener Jungfachkräfte mit dabei Aus Wien konnten sich sechs Spitzenfachkräfte qualifizieren, um ihr Land in Lyon zu vertreten. Diese sechs hoch qualifizierten jungen Fachkräfte haben sich durch ihre herausragenden Fähigkeiten und ihre Leidenschaft für ihre Berufe hervorgetan. Maria Neumann, Spartenobfrau des Wiener Gewerbes und Handwerks, ist voll des Lobes für die Wien-Teilnehmer: „Sie stehen für die Exzellenz und das Engagement, das die Ausbildung in Wiener Betrieben charakterisiert. Wir sind außerordentlich stolz auf unsere Wiener Talente. Ihre Bereitschaft und Fähigkeit, Wien auf internationaler Bühne zu repräsentieren, verdient unsere volle Anerkennung und Unterstützung.“

Diese Teilnehmenden glänzen für Wien Nurit Davidowicz , geboren 2002, arbeitet bei der Siemens AG Österreich und tritt im Beruf „Industrie 4.0“ an. Ihre Fähigkeiten in einem internationalen Umfeld zu testen und internationale Kontakte zu knüpfen ist ihre Motivation zur Teilnahme an den WorldSkills. Zur Seite steht ihr im Teamberuf „Industrie 4.0“.

, geboren 2002, arbeitet bei der Siemens AG Österreich und tritt im Beruf „Industrie 4.0“ an. Ihre Fähigkeiten in einem internationalen Umfeld zu testen und internationale Kontakte zu knüpfen ist ihre Motivation zur Teilnahme an den WorldSkills. Zur Seite steht ihr im Teamberuf „Industrie 4.0“. David Kier , geboren 2003. Auch er arbeitet bei der Siemens AG Österreich. Er sieht die Teilnahme an den Berufsweltmeisterschaften als eine Möglichkeit, seine Grenze auszuloten und sich mit anderen zu messen.

, geboren 2003. Auch er arbeitet bei der Siemens AG Österreich. Er sieht die Teilnahme an den Berufsweltmeisterschaften als eine Möglichkeit, seine Grenze auszuloten und sich mit anderen zu messen. Stefan Tomp , geboren 2004, ist Schüler der HTL Wien 3 Rennweg und tritt in den Skills „IT-Netzwerk- und Systemadministration“ an. Der in der IT-Welt tief verwurzelte Stefan möchte neue Erfahrungen sammeln und sieht den Wettbewerb als Herausforderung, um sein Wissen zu erweitern.

, geboren 2004, ist Schüler der HTL Wien 3 Rennweg und tritt in den Skills „IT-Netzwerk- und Systemadministration“ an. Der in der IT-Welt tief verwurzelte Stefan möchte neue Erfahrungen sammeln und sieht den Wettbewerb als Herausforderung, um sein Wissen zu erweitern. Markus Wizany , geboren 2005, ist Schüler der HTL Wien 3 Rennweg und tritt im Beruf „Web Development“ an. Er ist von der Kraft der Technologie und der Möglichkeit, komplexe Algorithmen zu entwickeln fasziniert und möchte sehen, was er bei den WorldSkills erreichen kann. Auch erhofft er sich wichtige Verbindungen knüpfen zu können.

, geboren 2005, ist Schüler der HTL Wien 3 Rennweg und tritt im Beruf „Web Development“ an. Er ist von der Kraft der Technologie und der Möglichkeit, komplexe Algorithmen zu entwickeln fasziniert und möchte sehen, was er bei den WorldSkills erreichen kann. Auch erhofft er sich wichtige Verbindungen knüpfen zu können. Fabian Schweiger , geboren 2005, tritt als Grenzgänger aus Niederösterreich mit Wohnort in Wien in den Skills „Stuckateur und Trockenausbau“ an. Der humorvolle WorldSkills Teilnehmer arbeitet bei der Firma rhtb: projekt gmbh, möchte sein Können unter Beweis stellen und herausfinden, wo er im internationalen Vergleich steht.

, geboren 2005, tritt als Grenzgänger aus Niederösterreich mit Wohnort in Wien in den Skills „Stuckateur und Trockenausbau“ an. Der humorvolle WorldSkills Teilnehmer arbeitet bei der Firma rhtb: projekt gmbh, möchte sein Können unter Beweis stellen und herausfinden, wo er im internationalen Vergleich steht. Lisa-Marie Spörk, geboren 2003, arbeitet im Verkehrsbüro Hospitality und tritt im Beruf „Hotel Rezeption“ an. Weiterbildung und die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten international zu präsentieren, ist für Lisa-Marie Motivation für die Berufsweltmeisterschaft.

© AUSTRIAN SKILLS/FLORIAN WIESER Die Teilnehmenden für Wien v. l. n. r.: Markus Wizany (HTL Wien 3), Lisa-Marie Spörk (Verkehrsbüro Hospitality), David Kier (Siemens AG Österreich), Nurit Davidowicz (Siemens AG Österreich), Stefan Tomp (HTL Wien 3), Fabian Schweiger (rhtb: projekt gmbh)

Go for Gold! Maria Neumann, Spartenobfrau des Wiener Gewerbes und Handwerks: „Wir sind stolz, dass unsere besten Fachkräfte des Landes heuer an den World Skills teilnehmen. Die Kandidaten und Kandidatinnen trainieren hart und werden optimal vorbereitet sein. Ich wünsche allen viel Erfolg beim Beweisen ihres außerordentlichen Könnens und drücke ihnen die Daumen für das notwendige Quäntchen Glück. Go for Gold!“

Handwerk bringt exzellente Karrierechancen Neumann hebt auch die Bedeutung der handwerklichen Berufe in der heutigen Zeit hervor: „Viele handwerkliche Berufe haben sich technisch enorm weiterentwickelt. Die Kombination von Handwerk und Technik in der Ausbildung ist die perfekte Basis für eine erfolgreiche Karriere und exzellente Karten am Arbeitsmarkt. Die Wirtschaft braucht technische Expertise in vielen Bereichen – das gilt heute und in Zukunft noch viel mehr. Umso bedeutsamer ist es, Jugendlichen die praktischen Erfahrungsmöglichkeiten dieser Berufe geben zu können.“

Über SkillsAustria SkillsAustria, ein gemeinnütziger Verein der WKO, koordiniert als Zentrum für Berufswettbewerbe die österreichischen Staatsmeisterschaften (AustrianSkills) und ist zuständig für die Vorbereitung und Entsendung des österreichischen Teams sowie für die Öffentlichkeitsarbeit rund um die internationalen Berufswettbewerbe. Österreich, Mitglied von WorldSkills International seit 1958 und von WorldSkills Europe seit 2007, ist ein regelmäßiger Teilnehmer und bereits seit den ersten Europameisterschaften 2008 bei Euro-Skills vertreten.