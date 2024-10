Wiener Händler für besondere Leistungen ausgezeichnet

v.l.n.r.: Die Gewinner des Handelshermes 2024: Andreas Rath/J.&L. Lobmeyr (Tradition), Rafaela SarahKathan-Kupfner/Wildes Böckle (Innovation),Wolfgang Jaspers (Geschäftsführer der Sparte Handel in der WKWien), Margarete Gumprecht (Obfrau der SparteHandel in der WKWien), Herbert Turek (Lebenswerk), Dieter Strehl/Piatnik&Söhne (Sortiment)

Am Montag, den 14. Oktober, fand in den historischen Sofiensälen das größte Branchen-Event des Wiener Handels mit über 500 anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmern statt. Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien, eröffnete die Veranstaltung und sprach über den tiefgreifenden Strukturwandel im Handel: „Die Zeiten sind geprägt von einer spürbaren Konsumzurückhaltung, hohen Fixkosten und der Konkurrenz durch internationale Online-Plattformen. Das zwingt den Handel dazu, innovative Wege zu finden, um trotz veränderter Kaufgewohnheiten zu bestehen.“ Die Handelsobfrau betonte, dass es zahlreiche Händler gibt, die den Herausforderungen mit Mut, Offenheit und innovativen Konzepten begegnen und dadurch nachhaltig erfolgreich sind: „Es geht darum, sich aus der breiten Masse abzuheben. Denn Handel bedeutet nicht bloß unendliches Angebot und billige Preise. Worum es geht, sind Qualität, die Story und Emotionen dahinter. Dies zählt heute mehr denn je.“ Auch Keynote-Speaker und ehemaliger Profi-Boxer Henry Maske verdeutlichte, dass mentale Stärke, Ausdauer und Selbstvertrauen nicht nur im Ring, sondern auch im Geschäftsleben von entscheidender Bedeutung sind. Seine zentrale Botschaft an Unternehmer lautete: Nur wer weitermacht, kann gewinnen.

Handelshermes würdigt besondere Leistungen im Wiener Handel Das Highlight des Abends war die Verleihung des Handelshermes, die höchste Auszeichnung im Wiener Handel. Seit 1986 wird der Handelshermes an Persönlichkeiten und Unternehmen vergeben, die sich durch besondere Verdienste um den Wiener Handel hervorgetan haben. Bei der gestrigen Preisverleihung konnten die Gäste live vor Ort die Sieger in den drei Kategorien „Innovation“, „Tradition“ und „Sortiment“ per Publikumsvoting mitbestimmen. Mit dem Sonderpreis „Lebenswerk“ werden Unternehmer geehrt, deren Wirken im und für den Wiener Handel besonders hervorzuheben ist. „Die 37.000 Wiener Händler tragen wesentlich zur Lebensqualität der Stadt bei und prägen das Zusammenleben. Mit dem Handelshermes würdigen wir persönliche und unternehmerische Erfolgsgeschichten voller Mut, Engagement und Herz. Die Preisträger 2024 repräsentieren den heimischen Handel in seiner ganzen Vielfalt – ob rein stationär oder omnichannel, groß oder klein, Familienunternehmen oder internationale Unternehmensgruppe“, so Margarete Gumprecht. Gewinner in der Kategorie „INNOVATION“ Wildes Böckle, 1020 Wien

Das Spielwarengeschäft „Wildes Böckle“ bietet ein einzigartiges, nachhaltiges Sortiment, das von Klassikern wie Lego und Schleichtieren bis hin zu innovativem Spielzeug reicht. Das Geschäft ist nicht nur ein Ort zum Einkaufen, sondern hat sich im Nordbahnviertel zu einem beliebten Grätzl-Treffpunkt entwickelt. Besonderes Highlight: eine 3D-Werkstatt. Hier werden Lieblingsspielzeuge repariert, verlorene Teile ersetzt und individuelle Wünsche gedruckt. Mit diesem nachhaltigen Ansatz und vielfältigen Events schafft das Wilde Böckle nicht nur Kundenbindung, sondern zeigt, dass der stationäre Handel durch innovative Zusatzangebote dem Onlinehandel standhalten kann. Nicht umsonst holt sich das „Wilde Böckle“ den Sieg in der Kategorie Innovation. www.wildesboeckle.at Der Handel braucht Unternehmen mit innovativen, visionären, kreativen und zukunftsgewandten Geschäftsideen oder Projekten. In der Kategorie „Innovation“ werden Unternehmen ausgezeichnet, die mit genau solchen Ideen oder Projekten die Branche weiterentwickeln. Gewinner in der Kategorie „SORTIMENT“ Piatnik&Söhne, 1140 Wien

Die Wiener Spielkartenfabrik Piatnik und Söhne gewinnt verdient in der Kategorie Sortiment. Seit über 200 Jahren ist Piatnik ein Garant für hochwertige Spielkarten, Brettspiele und Puzzles, die Generationen von Menschen Freude bereitet haben. Mit einembreiten, abwechslungsreichen Sortiment hat sich das Traditionsunternehmen als größter Spieleverlag Österreichs und einer der führenden Anbieter in Europa etabliert. Piatnik-Produkte sind weltweit in 73 Ländern erhältlich, was nicht nur für internationale Nachfrage sorgt, sondern auch den heimischen Handel stärkt. Am Sitz in der Wiener Hütteldorfer Straße vereint Piatnik Einkauf, Vertrieb, Marketing, Entwicklung und Produktion unter einem Dach – ein weiteres Zeichen für den Erfolg des Unternehmens und seine nachhaltige Wachstumsstrategie. www.piatnik.com Innovative Produkte beleben den Handel und verändern die Nachfrage, ebenso wie Klassiker, die fest im Sortiment vieler Händler verankert sind. In der Kategorie „Sortiment“ werden Unternehmen für Produkte geehrt, die als Wiener Klassiker oder Impulsgeber einenwichtigen Stellenwert erreicht haben. Gewinner in der Kategorie „TRADITION“ J.&L. Lobmeyr, 1010 Wien

Seit mehr als 200 Jahren steht J. & L. Lobmeyr für exzellente Wiener Tradition und verbindet dabei jahrhundertealtes Wissen mit zeitgenössischem Design. Als Hoflieferant der Habsburger etablierte sich das Unternehmen als einer der bedeutendsten Wiener Traditionsbetriebe. Mundgeblasene Gläser und fein gearbeitete Luster werden in den hauseigenen Werkstätten in höchster Qualität gefertigt und sind weltweit geschätzt. Wer das Geschäft auf der Kärntner Straße betritt, spürt die lange Geschichte und Bedeutung dieses einzigartigen Unternehmens. Für diese besondere Verbindung von Tradition und Innovation holt sich J. & L. Lobmeyr verdient den Sieg in der Kategorie Tradition. www.lobmeyr.at In der Kategorie „Tradition“ werden Unternehmen ausgezeichnet, die seit vielen Jahren einen festen Bestandteil der Wiener Handelslandschaft bilden und sich dabei einen besonders positiven, bedeutenden Stellenwert und Namen erarbeitet haben. Gewinner des Sonderpreises „LEBENSWERK“ Herbert Turek, TUREK

Herbert Turek, Pionier der österreichischen Modebranche, wird für sein visionäres Lebenswerk mit dem Handelshermes geehrt. Geboren in Laa an der Thaya, transformierte er das Familienunternehmen, indem er von Trachtenmode auf Jeans und Sportswear umstellte. 1962 wurde er erster Levis-Kunde Österreichs und erkannte früh das Potenzial von Jeans als Lebensgefühl. Mit seiner Frau Béatrice brachte er internationale Trends nach Österreich und baute Turek zu einem Unternehmen mit 13 Filialen und einem Contemporary Concept Store aus. Als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit bietet er seit über 15 Jahren fairtrade-zertifizierte Mode an. Seine Töchter Bettina und Jasmin führen das Unternehmen engagiert in die Zukunft. www.turek.at Menschen, die dem Wiener Handel nachhaltig ihren eigenen Stempel aufgedrückt, dabei fair, sozial und stets über die eigenen wirtschaftlichen Interessen hinaus gehandelt haben, soll mit diesem Preis eine Danksagung des gesamten Wiener Handels ausgesprochen werden.