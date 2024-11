Vienna Business School: Die Schule der Wirtschaft

Der Besuch einer VBS bedeutet eine Ausbildung mit internationaler Ausrichtung, praxisnahen Unterrichtsmethoden, einem wertschätzenden, familiären Schulklima, modernen Lehrmitteln und gepflegten Schulgebäuden.

Zukunft lässt sich lernen

Die Vienna Business School hält enge Kontakte zu Unternehmen und Partnerschulen im In- und Ausland. Schülerinnen und Schüler erhalten so die Gelegenheit zum frühen Aufbau ihres Netzwerks und zur Stärkung sozialer und digitaler Kompetenzen. Innovative Lehrmethoden und zukunftsweisende Ausbildungsschwerpunkte gewährleisten Berufsbildung amPuls der Zeit.

Viele Zusatzangebote, wertvolle Praxis

Neben einer hochwertigen Ausbildung an ihren Handelsakademien, Handelsschulen und Aufbaulehrgängen lässt die Vienna Business School auch durch innovative Bildungsschwerpunkte und Schulformen aufhorchen. Nach der Etablierung der JusHAK als Pionierschule in Wien an der VBS Schönborngasse und nun auch an der VBS Mödling, Angeboten im Bereich Soziales und Nachhaltigkeit an der VBS Hamerlingplatz und der VBS Augarten sowie mit dem erfolgreichen Auftakt für die CyberHAK an der VBS Floridsdorf in diesem Schuljahr startet im September 2025 die LogistikHAK an der VBS Akademiestraße.

Weiters bietet die VBS ein breites Spektrum an Zusatzangeboten von individuellem Coaching und Peer- Systemen über Projekte zum Erwerb wertvoller Praxis, Fremdsprachen- und Sportprogrammen bis zur Teilnahme an internationalen Wettbewerben und dem Erwerb von Zusatzzertifikaten.

Erfolgreiche Absolvent*innen

Absolventinnen und Absolventen der VBS sind am Arbeitsmarkt gefragt. Zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Kultur legten hier den Grundstein für ihre Karriere, darunter der amtierende Bürgermeister Wiens, Michael Ludwig, die ORF-Moderatorin Kristina Inhof, der Backunternehmer Kurt Mann sowie die Nationalratsabgeordneten Heinrich Himmer und Nico Marchetti, der auch als Präsident des Absolvent*innen-Netzwerks der VBS, des Vienna Business Circle, fungiert. VBS-Standorte liegen in Wien im 1., 2., 8. und 21. Bezirk, sowie in Mödling. Die VBS wird vom Fonds der Wiener Kaufmannschaft betrieben und in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Wien geführt.