Tradition trifft Leidenschaft trifft Handwerk

„Die Sparte Gewerbe und Handwerk ist das Rückgrat der Wirtschaft. Sie vereint Tradition und Innovation und bietet eine Vielzahl an Karrieremöglichkeiten. Unsere Handwerksbetriebe stehen für höchste Qualität und sind ein wichtiger Bestandteil der Wiener Wirtschaft“, sagt Maria Neumann, Spartenobfrau des Wiener Gewerbe und Handwerks. 61.100 Mitgliedsbetriebe, über ein Drittel aller Wiener Betriebe, zählen in Wien zum Gewerbe und Handwerk. Sie beschäftigen rund 156.500 MitarbeiterInnen und tragen so wesentlich zum Erfolg der Wiener Wirtschaft bei. Dabei umfasst das Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Wien eine breite Palette an Branchen und Berufen, wie z. B. von A wie Augenoptiker über Bodenleger, Dachdecker, Elektrotechnik, Gas-, Wasser- und Sanitärtechnik, Hörakustiker, Kosmetiker, Frisöre, Gärtner bzw. Landschaftsgärtner, Maler und Anstreicher, Mechatroniker, Spengler oder Tischler etc. bis Z wie Zeltverleiher. Von traditionellen Handwerksberufen bis hin zu modernen Dienstleistungsunternehmen wird Innovationskraft aber auch Anpassungsfähigkeit gezeigt.

DANKE Kampagne der WK-Wien

Wien braucht alle seine Wirtschaftstreibenden – dafür sagt die Wirtschaftskammer Wien mit einer aktuellen Kampagne: DANKE! Denn die Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer sind das Rückgrat der Stadt. Sie schaffen Jobs, tragen maßgeblich zu Wohlstand und Lebensqualität bei, ermöglichen eine Stadt der kurzen Wege und erleichtern den Alltag.