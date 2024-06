Der Schwerpunkt liegt dabei auf der körperlichen Ebene. Die bestmögliche körperliche Verfassung erlaubt es den Vierbeinern, ihre Frauchen und Herrchen bei so vielen Abenteuern wie nur möglich zu begleiten. „Als Mitglieder der persönlichen Dienstleister stellen die Expertinnen und Experten der Tierbetreuer das Wohlbefinden ihrer Kundschaft – auf zwei wie auch auf vier Beinen – sicher. Sie überzeugen mit professioneller Expertise und persönlicher Kundennähe“, bekräftigt Charly Lechner, Fachgruppenobmann der persönlichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Wien.

In der Tierbewegungslehre wird mittels physischer Übungen der Körper für das Tier bewusster gemacht und die Körperwahrnehmung und -koordination gefördert. Im Sommer bieten sich dafür klassische Übungen wie das Hundeschwimmen an. Die Möglichkeiten sind vielfältig – auch mit Reizen, Gewichten oder einem Körperband kann gearbeitet werden. Zum Wohlbefinden der Vierbeiner können auch Massagen beitragen. Sie helfen bei starken physischen oder psychischen Belastungen, mangelhaften Haltungsbedingungen oder zu wenig Bewegung. Diese Stressfaktoren können zu Verspannungen führen und die Tiere beeinträchtigen. Die Methodik der Massage folgt den gleichen Prinzipien wie bei Menschen: Verschiedenste Techniken – von klassischer Massage über manuelle Lymphdrainage, Bindegewebsmassage, Spindelzell-Technik, Tuina, Shiatsu, bis hin zur Sport- oder Stresspunkt-Massage – kommen dabei zum Einsatz.

Die Temperaturen steigen, das Leben verlagert sich nach draußen. Egal ob Park, Stadtspaziergang oder eine Runde Schwimmen in der Donau – ein aktives Leben ist wichtig für Ausgewogenheit von Körper und Geist. Was für Zweibeiner gilt, hat auch bei Vierbeinern seine Gültigkeit. „Fitness ist für Hunde genauso wichtig wie für Menschen. Im Gegensatz zu den Menschen hat das Verständnis dafür bei den Vierbeinern sich erst in den letzten Jahren etabliert“, erklärt Yvonne Mannsberger, ausgebildete Hundetrainerin, Hundemasseurin und Bewegungstrainerin. Mit genügend und vor allem der richtigen Bewegung können Hunde beispielsweise einzelne Muskelgruppen gezielt aufbauen und Bewegungsabläufe verbessert werden.

Vorsicht bei hohen Temperaturen

Generell ist hierfür bei teilweise sehr hohen sommerlichen Temperaturen Vorsicht geboten. Wer auf ein paar einfache Indikatoren acht gibt, der ist gegen Hitzschläge und Co. bestens gewappnet: Neben ausreichender Flüssigkeitsaufnahme bieten sich Aktivitäten rund ums kühle Nass bestens an, um für Erfrischung zu sorgen. Das kann Schwimmen im Badeteich sein – oder auch das Planschbecken im Garten. Wichtig hierbei ist das gezielte Heranführen ans Wasser. „Entgegen veralteter Vorurteile kann nicht jeder Hund sofort schwimmen, hier muss man langsam üben, vor allem unsichere Hunde fürchten sich anfangs noch davor“, erklärt Yvonne Mannsberger. Kühle Snacks, eingefrorene Spielzeuge, schattige Plätze zum Ausruhen und Kühlmatten sind auch bewährte Mittel, um für Entspannung bei Hitze zu sorgen. Spazieren, trainieren oder Gassi gehen sollte man am besten in den kühleren Morgen- und Abendstunden. Bevor es losgeht, kann man die Hand zur Kontrolle auf den Asphalt legen. Ist es für sie zu heiß, gilt das auch für die Pfoten des Hundes.

Von langen Radtouren gemeinsam mit den Vierbeinern rät die Hundetrainerin ab. „Kilometerweites Mitlaufen an der Leine ist gefährlich – und in Wien ist das Radfahren an der Leine generell verboten. Das Verletzungsrisiko für Hund und Mensch ist sehr groß“.

Betreuung im Urlaub rechtzeitig planen

Wer ohne Vierbeiner in den Urlaub fahren will, sollte sich früh genug um entsprechende Betreuung kümmern. In Haupturlaubszeiten sind Tiersitterinnen und Tiersitter und Ferienbetreuung oftmals schnell ausgebucht. „Um Hund und Mensch viel Stress zu ersparen und die bestmögliche Betreuung zu finden, gilt es hier, so früh wie möglich zu buchen“, bekräftigt Elisabeth Mannsberger.