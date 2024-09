Sicher! = Sicher?

Im Jahr 2023 wurden in Österreich rund 7.650 Einbrüche in Wohnungen und Häuser bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Fenster gehören neben Haus-, Terrassen-, Balkon-, und Kellertüren zu den größten Schwachstellen, die ein Haus oder eine Wohnung Einbrechern bieten kann. Es ist daher sinnvoll, für einen zuverlässigen Einbruchschutz zu sorgen. Sind die Fenster fachgerecht mechanisch gesichert, so haben Einbrecher und Gelegenheitstäter deutlich weniger Chancen. Fachgerecht heißt: nach ÖNORM geprüft und vom Profi montiert.

Wichtig für die mechanische Sicherheit ist das korrekte Zusammenspiel von Tür- oder Fensterflügel, Zarge, Schloss und Beschlag. Aber die Sicherheitsfrage betrifft nicht nur den Einbruchschutz, sondern auch den Schutz vor Absturz, Feuer oder den Klemmschutz. Ing. Mst Andreas Distel, Wiener Innungsmeister-Stellvertreter für Tischler und Holzgestalter in der Wirtschaftskammer Wien, erörtert im Interview, worauf bei der Errichtung von Sicherheitstüren und -fenstern bzw. bei deren Nachrüstung geachtet werden sollte.