Shopping-Trip im eigenen Kleiderschrank

Ein perfekt sitzender Anzug beim Bewerbungsgespräch, ein auf den eigenen Farbtyp abgestimmtes Outfit oder die coole Lederjacke beim Konzert: Die passende Kleidung kann das Selbstbewusstsein und die Ausstrahlung enorm beeinflussen. Farb-, Typ-, Stil- und ImageberaterInnen wissen, wie Gesicht, Augenfarbe, Haare, Kleidung und Accessoires optimal harmonieren und unterstützen dabei, die besten Kombinationen für ein stimmiges Gesamtbild zu finden. Sie gehören zur Fachgruppe der persönlichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Wien.

„Als persönliche Dienstleister helfen wir unseren Kundinnen und Kunden mit dem nötigen G`spür für ihren perfekten Auftritt“, erklärt Fachgruppenobmann Charly Lechner. Individualität steht bei ihren professionellen Dienstleistungen im Fokus: Es braucht genügend Zeit, um beispielsweise den individuellen Farbtyp zu analysieren und die richtigen Schnitte zu definieren. „Mit unserer Unterstützung können sich die Kundinnen und Kunden eine gute Basisgarderobe für ihren Stil schaffen. Das macht das Handeln darauf aufbauend umso leichter“, erklärt Inge Walther, Wiener Berufsgruppensprecherin der Farb- Typ-, Stil- und Imageberater. Dafür muss nicht immer alles neu sein, was zu aktuellen Looks verhelfen kann. Vielmehr gilt als generelle Leitlinie ein Zitat von Mode- Ikone Vivienne Westwood: „Buy less, choose well, make it last“ – zu Deutsch: Kaufe weniger und wähle dafür qualitativ hochwertige Kleidung die dich lange begleitet.

Ein guter Überblick über die Garderobe

Als Allererstes sollte man sich anschauen, was sich wirklich alles im eigenen Kleiderschrank findet. „Oft weiß man gar nicht mehr, welche tollen Schätze man eigentlich schon besitzt“, erklärt Walther. Sie empfiehlt, sich Zeit zu nehmen und die eigene Garderobe zu analysieren. „Dabei erkennt man, welche Stilrichtungen man aktuell bevorzugt und bekommt auch ein Gefühl dafür, wo man steht.“ Das ist für die weitere Beratung und die Ziele der Kundinnen und Kundenwichtig.