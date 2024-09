Nächtliche Einblicke in kreatives Schaffen

Die Lange Nacht der Museen ist bereits zu einer beliebten Tradition geworden und findet heuer am 5. Oktober statt. Auch das Wiener Kunsthandwerk nimmt diesen Tag erneut zum Anlass, dem interessierten Publikum sein vielfältiges Schaffen zu präsentieren und näher zu bringen. Zahlreiche Teilnehmende der Wiener Kunsthandwerksbetriebe lassen sich über die Schulter blicken, wenn sie ihre faszinierenden Arbeiten im Bassano-Saal (2. Stock) des Kunsthistorischen Museums vorstellen. Sie bieten wissbegierigen Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, Spannendes aus der Welt des Wiener Kunsthandwerkes aus erster Hand zu erfahren. Eine bunte Auswahl Wiener Unternehmen präsentiert in dieser SCHAUwerkstatt Individualität und handwerkliche Kunstfertigkeit, macht ihr Können den interessierten Gästen zugänglich und die Verbindung zwischen dem Handwerk der Gegenwart und der erlesenen Objekte des Kunsthistorischen Museums sichtbar.

Kreativität, Tradition und Innovation

Maria Neumann, Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Wien und Abgeordnete zum Nationalrat, lädt alle zum Vorbeikommen ein: „Im Kunsthandwerk kommen zwei faszinierende Bereiche zusammen, die Kunst und das Handwerk. Diese Verbindung schafft eine Melange aus Kreativität, Tradition und Innovation. Die Objekte erzählen Geschichten von Menschen, Traditionen und Kulturen, machen neugierig und überraschen. Ihre Fertigung in Schauwerkstätten mitzuerleben, ist eine besondere Gelegenheit. Die Kunsthandwerker beweisen damit einem breiten Publikum ihre Vielfalt, ihr Können und ihre Schaffenskraft.“

Herzstück der Wiener Wirtschaft

Spätestens seit der Zeit der Wiener Werkstätten Anfang des 20. Jahrhunderts ist die Umsetzung eigener kreativer Ideen in zahlreichen Wiener Handwerksbetrieben ein wichtiger Teil ihrer Philosophie. Die Produkte der Handwerke zeichnen sich durch hohe Qualität in Gestaltung und Fertigung aus, Handwerker bieten Design und Herstellung aus einer Hand. Aufgrund ihres hohen künstlerischen Wertes heben sie sich deutlich von der maschinellen Massenproduktion ab, die Verwendung hochwertiger Rohstoffe und die besondere Verarbeitung sorgen für den qualitativen Unterschied. Kein Wunder, dass die Wiener Handwerker das Herzstück der Wiener Wirtschaft darstellen, denn sie verbinden Zukunftsfähigkeit mit Tradition, zeichnen sich durch Innovationsfreudigkeit aus und tragen ganz nebenbei auch zur Entwicklung neuer Berufsbilder bei. Die anpassungs- und wandlungsfähigen Klein- und Kleinstbetriebe stärken damit den Wirtschaftsstandort Wien heute und in der Zukunft.

Plattform Wiener Kunsthandwerk

Von filigranen Schmuckstücken zu erlesenen Düften, oder nach Kundenwünschen angefertigte Ledertaschen: Auf der Plattform Kunsthandwerk findet man all jene Wiener Unternehmen, die die Liebe zum Handwerk vereint. Die branchenübergreifende Plattform wurde auf Initiative der Sparte Handwerk und Gewerbe im Jahr 2014 gegründet. Die Wiener Handwerkskunst wird dadurch mehr ins Licht der Öffentlichkeit gerückt und die Vielfalt des Handwerks auf einen Klick ersichtlich.

Mehr als 200 Wiener Betriebe sind Teil dieser Kooperationsplattform, Betriebe, in denen jahrzehntelange Erfahrung zeitgeistig in Design und Verarbeitung umgesetzt wird. Gemeinsam ist ihnen der Blick fürs Schöne, zahlreiche gemeinsame Aktionen bringen das Wiener Kunsthandwerk so einer breiteren Öffentlichkeit näher. Nähere Infos unter www.kunsthandwerk.wien

Die teilnehmenden Betriebe