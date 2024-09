Mit Herz, Hirn und Handwerk zum Sieger

Die Freude ist groß. Nach vier anstrengenden Tagen, an denen Stefan Huber und Christoph Kurz (beide Firma Georg Fessl GmbH) mit viel Einsatz bei den WorldSkills 2024 alles gegeben haben, jubeln die zwei jungen Männer über Platz eins in der Kategorie Betonbau. Sie lassen damit Deutschland und China hinter sich: „Weltmeister, unglaublich! Es war hart, aber wir sind dran geblieben und haben einfach immer weiter gemacht. Mit Leidenschaft für den Beruf und Training ist alles möglich. Danke an unseren Arbeitgeber und unseren Ausbilder, die uns in der Vorbereitung und hier in Lyon so toll unterstützt haben.“

Top Fähigkeiten

Alle zwei Jahre finden die WorldSkills statt, bei denen junge Fachkräfte ihr Können unter Beweis stellen. Unter dem diesjährigen Motto „Where there is a skill, there is a way (zu Deutsch: Wo eine Fähigkeit, da ein Weg)“ bestand das Team Österreich aus 47 jungen Fachkräften und gewann insgesamt 3 Gold-, 1 Silber- und 3 Bronzemedaillen sowie 22 Medaillons for Excellence. Österreich krönt sich damit zur sechsterfolgreichsten Nation der Welt.

Auch die Baubranche war mit Disziplinen wie Fliesenlegen, Hochbau, Bodenlegen, Betonbau, Trockenbau etc. mit am Start und verzeichnete wieder einmal großen Erfolg. Österreichs Bauwirtschaft darf sich über eine Goldmedaille und eine Top- Platzierung bei den Berufsweltmeisterschaften freuen. Das Betonbau-Team Stefan Huber und Christoph Kurz holen bei den WorldSkills in Lyon/Frankreich Platz 1. Hochbauer Jonas Lev schrammt mit Platz vier knapp am Podest vorbei und sichert sich ein „Medallion for Excellence“ für außergewöhnliche Leistungen.

„Es ist so eine emotionale Sache, wenn du die Schönheit siehst von jungen Menschen, wie sie mit viel Leidenschaft ihre Berufsausbildung zeigen und das in höchster Qualität“, sagt Baumeister Thomas Prigl, der die zwei Goldmedaillen-Gewinner trainiert hat. „Jeder, der einmal bei den WorldSkills war, ist sofort von dieser Diversität, Stimmung und dem Bewerb infiziert.“