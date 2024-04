Kinesiologie: Frühjahrsputz für Körper und Geist

Wie so oft im Leben gibt es nicht nur den einen, richtigen Weg, um an sein Ziel zu gelangen. In der Humanenergetik greift man daher auf unterschiedlichste Anwendungen zurück, um Selbstheilungskräfte zu aktivieren und einen Energieausgleich zu bewirken. Frei nach dem Motto „alles fließt“ kann sanfte Berührung – beispielsweise durch das gezielte Auflegen der Hände – Energieblockaden lösen und das allgemeine Wohlbefinden steigern.

Auch die Schallwellen von Musik können das Energiesystem ausgleichen und aktivieren. Wer es olfaktorisch mag, kann mit dem Einsatz von Blütenessenzen Disharmonien in Körper, Seele und Geist in Balance bringen. Von Düften und Aromen, über Farben und Lichtquellen bis hin zur Kinesiologie oder der Edelsteinanwendung: Unter dem Überbegriff der Humanenergetik sammeln sich die vielfältigsten Methoden.

Mit ihrer breiten Palette an Leistungen fügen sich die Humanenergetikerinnen und Humanenergetiker perfekt in das aktuelle Zeitgeschehen ein: So unterschiedlich und individuell Menschen und ihre Herausforderungen sind, so vielfältig sind auch ihre Lösungen.