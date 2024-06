Initiative: Solide wirtschaften - solide bauen

Schritt für Schritt

Nach einem ersten Infogespräch, in dem das Beraterteam gemeinsam mit dem Bauunternehmer auslotet, wie die Struktur des Unternehmens ist und was es braucht, werden betriebswirtschaftliche Daten erfasst. „Wir sehen uns sämtliche Daten aus der Buchhaltung, der Lohnverrechnung und der Kostenrechnung an und erhalten so die Grundlage für den betriebswirtschaftlichen Überblick. Danach sehen wir uns alles im Detail an. Jede einzelne Baustelle ist Gegenstand der Analyse“, erklärt Grohs-Boden. Das Ziel dabei immer im Blick: eine Verbesserung der Gesamtsituation. „Am Ende stellen wir fest, in welchen Bereichen das Unternehmen gut wirtschaftet und wo es Aufholbedarf gibt.“ Zum Beispiel könnte sich herausstellen, dass der Workflow bei Einfamilienhäusern sehr gut läuft, aber bei den Gewerbebaustellen läuft einiges schief. „Dann schauen wir uns das genauer an und arbeiten gemeinsam ein Konzept aus, um künftig besser zu reüssieren.“ Mit seiner dreißigjährigen Branchenerfahrung weiß Grohs-Boden, dass es viele Bauunternehmer gibt, die einfach keinen guten wirtschaftlichen Überblick über ihr Unternehmen haben. „Mit der Förderung in Form von Beratungsstunden kann man das ein oder andere Bauunternehmen retten, verbessern oder wirtschaftlich stärken.“