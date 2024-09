Gewerbliche Dienstleister im Wandel

Die Fachgruppe der Gewerblichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Wien tritt gestärkt nach außen und nach innen geeint sowie mit viel Selbstbewusstsein auf. Das war nicht immer so. 2020 waren die Gewerblichen Dienstleister noch eine ziemlich unüberschaubare Gruppe, die auch für sich selbst wenig Gemeinsamkeiten finden konnte. Obfrau Heidi Blaschek wollte für diese Berufszweige mit ihrem vielseitigen Wissen, ihrer Expertise und den Besonderheiten einen gemeinsamen Nenner finden: „Wir haben ein Identifikationsmerkmal gesucht, etwas, das uns von anderen unterscheidet und gleichzeitig eint“, so das erklärte Ziel von Heidi Blaschek.

© WEINWURM GMBH Heidi Blaschek, Wiener Fachgruppenobfrau

Unentbehrliche helfende Hände Trotz unterschiedlicher Tätigkeiten haben alle Berufsgruppen etwas gemeinsam. Sie sind die helfenden Hände, deren Arbeit nicht sofort sichtbar ist, die meist im Verborgenen Wesentliches für andere Menschen und andere Unternehmen leisten. Sie sind für die Wirtschaft und Gesellschaft von großer Bedeutung, denn ohne Gewerbliche Dienstleister würde vieles nicht funktionieren. So tragen die Gewerblichen Dienstleister essenziell dazu bei, dass sich andere Unternehmen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Schließlich sind sie es, die einspringen, wenn andere Unternehmen an ihre Grenzen stoßen. Zum Beispiel dann, wenn dringend Dolmetsch- oder Übersetzungshilfe benötigt wird. Auch große Konzerte könnten ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrungen nie über die Bühne gehen. Und auch die produzierende Industrie würde zum Stillstand kommen, wenn bei Engpässen Personaldienstleister nicht Mitarbeiter:innen überließen. „Unsere Mitglieder sind die helfenden Hände, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, tun, was andere entlastet und da sind, wenn man sie braucht“, so Heidi Blaschek.

Vom unbeschriebenen Blatt zur Marke In den vergangenen vier Jahren setzte die Fachgruppe der Gewerblichen Dienstleister eine Reihe von Maßnahmen, um das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Identifikation nach innen zu stärken und die Leistungen der einzelnen Branchen einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Getragen vom Symbol der „Helfenden Hände“ wurden eine Fahne kreiert, ein neues Magazin „Trust“ für die Mitglieder und die Öffentlichkeit gestaltet und eine Imagekampagne durchgeführt. Die Imagekampagne der Gewerblichen Dienstleister unter dem Motto „Wir übernehmen“ verlieh der Vielfalt der Branchen auf humorvolle Weise ein Gesicht. Zum ersten Mal machte eine Imagekampagne auf die vielfältigen Leistungen der Gewerblichen Dienstleister in einer breiten Öffentlichkeit aufmerksam und zeigte, dass die Gewerblichen Dienstleister andere Unternehmen bei Tätigkeiten unterstützen, die über deren Kerngeschäft hinausgehen. Damit wurde der wirtschaftliche Mehrwert der Dienstleistungen aller Gewerblichen Dienstleister deutlich gemacht. Mit neun verschiedenen emotionalen Sujets im öffentlichen und digitalen Raum, so auch in U-Bahn-Stationen und Bussen, wurden die einzelnen Berufsgruppen der Fachgruppe vorgestellt. Sie übernehmen, damit andere Unternehmen wachsen können und Erfolg planbar wird.

© OMNES WERBE GMBH

„Ich denke, die Fachgruppe der Gewerblichen Dienstleister hat sich heute als Marke etabliert. Die Mitglieder sind unterschiedlich, ziehen aber gemeinsam an einem Strang“, so Obfrau Heidi Blaschek. „Unser Ziel ist es, mit unserem Expertenwissen Kundenwünsche zu 100 Prozent umzusetzen, mit hoher Qualität, neuester Technik und großem Erfahrungsschatz.“ Unsere Welt ist in Bewegung und in Veränderung, auch innerhalb der Fachgruppe der Gewerblichen Dienstleister ist in den vergangenen vier Jahren viel passiert: Branchentreffs, Workshops oder Vorträge sind nur einige Beispiele für Gelegenheiten zum Networking und gegenseitigen Kennenlernen.

Geeinte Vielfalt und Vernetzung Der bereits zum zweiten Mal sehr erfolgreich durchgeführte „Tag der Sprachen“ fand regen Zuspruch und bot mit Vorträgen und Workshops nützliches Praxiswissen und wertvolle Einblicke in das vielfältige Leistungsspektrum der Branche. Für ihre Arbeit benötigen Sprachdienstleister:innen neben umfangreicher Sachkompetenz in unterschiedlichen Fachbereichen auch ein hohes Maß an Sprachgefühl, Genauigkeit und Konzentration. Nur so ist garantiert, dass sprachliche Informationen auch in der Zielsprache eindeutig verstanden werden. „Wir müssen als Gewerbliche Dienstleister immer einen Schritt voraus sein. Vernetzung ist das Gebot der Stunde. Ich freue mich, dass unsere Mitglieder motiviert sind, ihre Ideen einzubringen und wir gemeinsam auch neue Geschäftsmodelle entwickeln können“, so Heidi Blaschek abschließend.

Viele Berufe in acht Branchen Die gewerblichen Dienstleister sind eine sehr junge Fachgruppe in der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Wien. Insgesamt 21 sehr vielfältige Berufszweige werden in acht Branchen zusammengefasst: Personaldienstleister

Sprachdienstleister

Informationsdienstleister

Bürodienstleister

Sicherheitsgewerbe

Sicherheitsfachkräfte & Sicherheitstechnische Zentren

Zeichenbüros, Industrial Design

Sonstige Dienstleister