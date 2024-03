Europäische Tage des Kunsthandwerks: Reinschauen, entdecken und mitmachen

Einer breiten Öffentlichkeit bieten Handwerksbetriebe im Rahmen der „Europäischen Tage des Kunsthandwerks“ auch heuer wieder spannende Einblicke in ihr Schaffen. Diese finden alljährlich und zeitgleich in mittlerweile über 21 europäischen Ländern statt. Seit 2015 ist die Sparte Gewerbe und Handwerk mit ihrer Plattform Wiener Kunsthandwerk Partner dieser Einrichtung und gestaltet die „Europäischen Tage des Kunsthandwerks“ in Wien. Reinschauen, Mitmachen und Lernen heißt es vom 2. April bis 7. April 2024 im Rahmen der „Europäischen Tage des Kunsthandwerks“ in Wien. Bereits zum zehnten Mal beteiligt sich die Plattform Wiener Kunsthandwerk an dieser internationalen Initiative. Die Schirmherrschaft für die Veranstaltung 2024 wird von der Österreichischen UNESCO-Kommission übernommen.