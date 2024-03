„Endlich Zeit für die schönen Dinge des Lebens“

Die große Vielfalt. Zwischen der jüngsten und der ältesten Bewohnerin liegen dreißig Jahre, hier leben Menschen in verschiedenen Lebensphasen, die aus unterschiedlichen Branchen und Lebenslagen zur Gemeinschaft gestoßen sind. Das macht viel aus. Sie sind interessiert an anderen, es entstehen Freundschaften, Gruppen für gemeinsame Unternehmungen, Kartenrunden … Neulich traf ich ein Paar, das sich hier kennen und lieben gelernt hat. Gemeinsam die Annehmlichkeiten des neuen Lebensabschnitts genießen zu können, ist viel wert. Besonders die Damen freuen sich, von Haushaltspflichten befreit zu sein und stattdessen Zeit für die schönen Dinge des Lebens zu haben.

Für die Bewohnerinnen und Bewohner ist die Residenz ihre Heimat. Hier haben sie ihre Freunde, ihre Infrastruktur, ihre Hobbys. Über all dem, was wir bieten, steht das Vertrauen: Die Menschen wollen sich darauf verlassen können, dass sie gut versorgt sind, dass sie sicher sind, und dass ein Team da ist, um sie zu unterstützen, wenn sie es brauchen.

Ab welchem Alter empfehlen Sie den Einzug in die Residenz?

Wir haben alle den Wunsch nach einem gemütlichen und sorgenfreien Lebensabend. Die Entscheidung liegt letztendlich bei jedem selbst. Je aktiver und vitaler man ist, wenn man sich für einen Einzug bei uns entscheidet, desto mehr profitiert man vom vielseitigen und reichhaltigen Angebot der Residenz. Die Bewohnerinnen und Bewohner können kommen und gehen, wie es ihnen passt. Und zugleich hat unser Haus gerade für aktive Menschen viel zu bieten – von einem umfangreichen Kultur- und Ausflugsprogramm über Veranstaltungen und Konzerte bis hin zum Wellnessbereich. Und wenn jemand auf Urlaub fährt, weiß er: Das Appartement wird inzwischen gepflegt und wartet auf sie und ihn.

Das ist ein wichtiger Punkt: Die Sicherheit zu wissen, dass zuhause alles in Ordnung ist.

Auf jeden Fall. Viele Menschen wollen sich in der Pension so manchen Lebenstraum erfüllen und Reisen unternehmen. Aber die Sorge um das eigene Heim ist manchmal schon sehr belastend. Manche Bewohner unseres Hauses sind drei Monate am Stück unterwegs und müssen sich hier keine Sorgen machen ob alles in Ordnung ist.

Und wenn ein aktiver Lebensstil nicht möglich ist?

Dann ist es erst recht wichtig, gut aufgehoben zu sein. Hier ist der ideale Ort, um in Ruhe und Sicherheit alt zu werden. Es gibt medizinische Betreuung und sogar eine Bettenstation mit Pflegepersonal. Wir sind für jede Lebenslage ausgerüstet.

Worauf freuen Sie sich in den kommenden Wochen und Monaten besonders?

Ich freue mich auf die warme Jahreszeit, darauf, dass das Leben sich nach draußen und in unsere eigene Parkanlage erweitert. Wenn die Leute auf die Terrasse strömen und sich gastronomisch verwöhnen lassen, spazieren gehen oder ihre Gymnastikübungen machen … Und ich freue mich auch darauf zu sehen, wie die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Terrassen und Balkone bepflanzen und die Fassade in bunten Farben leuchtet. Der Frühling in der Park Residenz ist eine ganz besondere Zeit.