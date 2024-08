Bachblüten: Harmonie für den Schulstart

Es ist für Eltern und Angehörige jedes Jahr ein ähnliches Bild: Schulkinder, Jugendliche und Studierende kehren aus den Ferien in die Schulen und Bildungseinrichtungen zurück – in den Köpfen ist die Umstellung aber noch nicht angekommen. Viele haben Probleme, sich zu konzentrieren und auch der Schlafrhythmus hat sich noch nicht dem neuen Alltag angepasst. „Um die eigenen Energien zu spüren und wiederzuentdecken, können Humanenergetikerinnen und Humanenergetiker helfen. Sie greifen auf unterschiedlichste Anwendungen zurück, um Selbstheilungskräfte zu aktivieren und einen Energieausgleich zu bewirken“, erklärt Humanenergetiker Charly Lechner, Obmann der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister der Wirtschaftskammer Wien.

Für die Auswahl der Bachblüten und der Einnahme sollte ein Beratungsgespräch mit einer Humanenergetikerin oder einem Humanenergetiker geführt werden. „Als Fundament für die Anwendung von Blütenessenzen wird zuallererst der energetische Zustand der Klienten durch die Erfassung ihrer Vorgeschichte erhoben. So kann ihnen am besten geholfen werden“, erklärt Lechner. Für Interessierte bietet die Wirtschaftskammer Wien mit dem Firmen A–Z eine gute Übersicht über alle Mitglieder der persönlichen Dienstleister, zu denen auch die Humanenergetikerinnen und Humanenergetiker gehören. Darüber hinaus wird damit auch ein Fokus auf Qualitätssicherung gelegt. Als Mitglieder der Fachgruppe unterliegen Sie deren strengen Richtlinien und Vorgaben. Das gewährleistet qualitativ hochwertige, sichere und professionelle Dienstleistungen.

Am 26. September ist es wieder so weit – die Wiener Energetik-Branche kommt zum Tag der Energetik zusammen. Im Casino Baumgarten wartet heuer ein dichtes Programm – von Branchennews und unterhaltsamen Aktivitäten bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten. Einer der Höhepunkte des Abends wird der Vortrag von Keynote- Speaker Otmar Kastner sein, den Fachgruppenobmann Charly Lechner und Fachgruppengeschäftsführerin Ulrike Hackl als Vertreter der Wirtschaftskammer Wien auf dem exklusiven Event begrüßen dürfen.

Im Stress des Alltags steht für viele Menschen im Beruf wie auch im Privatleben Leistung und Erfolg im Vordergrund. Bei der Konzentration auf das Messbare wird das Wesentliche – Emotionen, Kreativität, das Spüren – und damit unsere Energie und Lebensfreude – oft vernachlässigt. „Als persönliche Dienstleister helfen wir unseren Kundinnen und Kunden, diese Gefühle wiederzuentdecken. Daher ist das nötige G´spür im Austausch mit ihnen essenziell“, erklärt Charly Lechner, Fachgruppenobmann der persönlichen Dienstleister der Wirtschaftskammer Wien. Deshalb wurde im Herbst 2023 die Kampagne „Dienstleister: innen mit G´spür“ gestartet, in der die Vielfalt der Branchen kommuniziert wird, die in der Wiener Fachgruppe organisiert sind.

In ganz Wien sichtbar. Nächste Runde der Kampagne läuft im Herbst an.

Die neue Welle der Kampagne läuft in diesem Herbst an, um Menschen über das vielfältige Angebot zu informieren. In den sechs Berufsgruppen werden die unterschiedlichsten Dienstleistungen abgedeckt – von Astrologie über Farb-, Typ-, Stil- und Imageberatung, Human-, Raum- oder Tierenergetik, Partnervermittlung oder Tierbetreuung bis hin zum Zeltverleih. Was sie alle gemeinsam haben, ist das nötige Gefühl – das G´spür – für die Menschen, die zu ihnen kommen und ihre Arbeit in Anspruch nehmen.

Botschaften im öffentlichen Raum

Die Konsumentinnen und Konsumenten begegnen im öffentlichen Raum sowie in den sozialen Medien den sympathischen, im Design mit kräftigen Farben unterstrichenen Sujets, mit denen die einzelnen Berufe jeweils in einem Bild vermittelt werden. Herzstück der Kampagne ist eine Straßenbahn, welche die Botschaft der „Dienstleister:innen mit G´spür“ durch Wien trägt.