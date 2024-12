24-Stunden-Betreuung: Die Politik muss dringend handeln!

Verbesserungen für die Situation rund um die 24-Stunden-Betreuung fordert die Plattform Personenbetreuung. Bibiana Kudziova ist in der Plattform Sprecherin der BetreuerInnen und deren Vertreterin in der Fachgruppe Wien Personenberatung und Personenbetreuung. In Wien sind derzeit rund 7.800 BetreuerInnen aktiv tätig. Die meisten von ihnen kommen aus EU-Staaten in Ost- und Südost-Europa. „Eine Möglichkeit, deren Situation zu verbessern, sind höhere Honorare durch eine bessere staatliche Förderung. Die betreuten KlientInnen können die BetreuerInnen oft nicht mehr allein aus der ihnen zur Verfügung stehenden Pension und dem Pflegegeld bezahlen“, betont Kudziova. Immer wieder müssen deren Kinder etwas zuschießen oder es muss vorhandenes Eigentum – beispielsweise das eigene Haus – verkauft werden.

BetreuerInnen aus Drittstaaten zulassen

In Wien arbeiten aktuell fast 1.900 BetreuerInnen weniger als 2019. Die Gründe dafür sind vielfältig. Die Geschäftsführerin von Hilfswerk Österreich, Elisabeth Anselm, berichtet von vielen Anfragen für diese Arbeit aus sogenannten Drittstaaten. Das sind Länder außerhalb der EU.

„Wir haben immer wieder Anfragen von interessierten und bestens geeigneten BetreuerInnen aus Drittstaaten wie Serbien und Bosnien-Herzegowina. Leider müssen wir sie zurückweisen, denn aktuell gibt es de facto keine Möglichkeit für sie, in der 24-Stunden-Betreuung in Österreich zu arbeiten“, bedauert Anselm. „Selbstständige BetreuerInnen aus Drittstaaten bräuchten, um in Österreich arbeiten zu können, eine spezifische Lösung wie beispielsweise einen Sondererlass, eine spezielle Karte in Ergänzung zur Rot-Weiß-Rot-Karte oder ein definiertes Dauervisum, das an die Ausübung des Gewerbes geknüpft ist, wie sich das beispielsweise in Deutschland bewährt“, erläutert Anselm und meint abschließend: „Ich bin gespannt, wie lange Österreich es sich noch leisten will und kann, auf BetreuerInnen aus Drittstaaten zu verzichten. Klare Verbesserungen in der 24-Stunden-Betreuung müssen auf der Agenda der nächsten Bundesregierung stehen.“