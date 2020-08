Die finanziellen Nahversorger

Die vergangenen Monate waren eine große Herausforderung für die über 100.000 Mitarbeiter der 953 Mitgliedsbetriebe der WKÖ-Bundessparte Banken und Versicherungen. Der durch Covid-19 ausgelöste Lockdown hat viele österreichische Unternehmen hart getroffen und die Sicherung der Liquidität hatte für viele Betriebe oberste Priorität. Hier erwies sich der heimische Finanzsektor mit seiner ausgeprägten Kenntnis über die heimische Unternehmerlandschaft und einer starken regionalen Präsenz als wichtiger finanzieller Nahversorger. Gerade in Corona-Zeiten war der Finanzsektor ein wichtiger Kanal, um staatliche Mittel schnell ans Ziel zu bringen. So konnten Unternehmen und Wirtschaft am Laufen gehalten, Mitarbeiter und offene Rechnungen bezahlt und eine Konkurs- sowie Arbeitslosenwelle verhindert werden.