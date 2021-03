Wirtschaft studieren, Zukunft gestalten

Ein abgeschlossenes Studium gilt als Sprungbrett für eine erfolgreiche Karriere. Doch um das richtige Studium für sich zu finden, braucht es einen guten Überblick über das Angebot und die Berufsoptionen. Wer die Zukunft gestalten und zur Lösung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Herausforderungen unserer Zeit beitragen will, findet an der Wirtschaftsuniversität Wien das richtige Studium für sich.

Am WU Master‘s Day am 13. April und am WU Bachelor‘s Day am 14. April 2021 kann man sich über die deutsch- und englischsprachigen Master- und Bachelorprogramme der WU umfassend online informieren. Lehrende gewähren in Open Lectures Einblick in die Studieninhalte, stellen konkrete Jobprofile, Arbeitsbereiche und Tätigkeitsfelder vor und antworten in Chats live auf individuelle Fragen. Alles über Studienvoraussetzungen und Zulassungen gibt es vom Studienservice zu erfahren. Außerdem gibt es Vorträge zum internationalen Studieren und zum Studierendenleben.

Studienprogramme mit internationaler Ausrichtung online kennenlernen

Die englischsprachigen Master- und Bachelorprogramme der WU kommen am WU Master’s Day und am WU Bachelor’s Day nicht zu kurz. Die WU klärt darüber auf, wohin die Studienreise geht und in welche Berufe man nach dem Abschluss international einsteigen kann.