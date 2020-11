Winterg’spür im Hotel Weisseespitze im Kaunertal

Unbestritten das erste Haus in der Naturpark- und Gletscherregion Kaunertal: die „Weisseespitze“! Sonnenlage, Blick auf ein eindrucksvolles Bergpanorama in der Naturpark- und Gletscherregion Kaunertal. Und eine ganz besonders warmherzige Atmosphäre, die sich am ehesten so erklären lässt:

Beginnen wir mit der Gastgeberschaft, die gleichzeitig fast freundschaftlich, leger und trotzdem auf höchstem Niveau professionell erfolgt. Der Chef kocht, dass es eine Freud‘ ist, um dann auch bei den Gästen feixend aufzutauchen, sich freuend mit ihnen an ihrem schönen Urlaubstag.