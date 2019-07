Wieso Nürnberg ein echter Städtetrip-Geheimtipp ist

Event-Highlights in Nürnberg

In Nürnberg jagt ein Sommer-Event das nächste: Neben einzigartigen Konzert-Veranstaltungen wie dem Klassik-Open-Air locken Traditionsfeste wie das Nürnberger Volksfest oder das Altstadtfest tausende Besucher in die Stadt. Die entspannte Atmosphäre in der Innenstadt ist besonders an lauen Sommerabenden auf dem Tiergärtnertorplatz zu spüren: Hier treffen sich sowohl Einheimische als auch Gäste, um gemeinsam den Abend ausklingen zu lassen – am besten bei einem kühlen Nürnberger Rotbier.

Buchen Sie noch diesen Sommer Ihren günstigen Flug von Wien nach Nürnberg auf eurowings.com.