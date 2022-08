Covid-19-Impfung: So verbessern Sie Ihren Impfschutz

In den kommenden Wochen und Monaten soll der Impfschutz in Wien in Sachen Covid-19 auf das Optimum gesteigert werden. Wie das funktionieren soll, erfahren Sie hier.

Experte: So schützen Sie sich am besten

„Der entscheidende Punkt liegt darin, dass das SARS-CoV-2 so eine große Veränderbarkeit zeigt – mehr als beispielsweise die Influenza-Viren. Das wussten wir am Anfang nicht. Wir haben gedacht, wir machen schnell einen Impfstoff und damit ist die Sache erledigt. Nein, Covid-19 wird bleiben“, sagt der Wiener Mediziner und Impfspezialist Univ.-Prof. Dr. Herwig Kollaritsch, auch Mitglied der im Corona-Management entscheidenden Gremien für Österreich.

Die Konsequenz, so Kollaritsch: „Wir haben Covid-19-Vakzine, die zu einem Teil gegen eine Infektion mit SARS-CoV-2 schützen. Besser schützen sie vor einer Erkrankung, noch besser vor schweren Krankheitsverläufen und vor Todesfällen.“