Winterwunderland: Unbeschwerte Ferien im Schnee

Ein herausragender Start in die Wintersaison begeistert Schneefans und den Tourismussektor, wobei die diesj√§hrigen Zahlen sogar das Niveau vor der Pandemie √ľbertreffen. Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener St√§dtischen, warnt jedoch: ‚ÄěWintersporturlaube auf verschneiten Bergen bieten eine gute Erholung, aber Aktivit√§ten wie Skifahren erfordern Fitness und Vorbereitung, was viele Hobbysportler oft vernachl√§ssigen.‚Äú

Dies spiegelt sich in den Unfallstatistiken wider, denn wie das √∂sterreichische Kuratorium f√ľr Alpine Sicherheit berichtet, gab es in der letzten Wintersportsaison einen Anstieg der Unfallzahlen ‚Äď 7.904 Verletzte, 64 davon t√∂dlich, meist aufgrund von Herz-Kreislauf-Problemen. Das Bundesministerium f√ľr Inneres sch√§tzt aber, dass nur etwa zehn Prozent aller Unf√§lle polizeilich erfasst werden und sich in der Statistik niederschlagen.