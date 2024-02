Umfrage: Private Vorsorge steigert Lebensqualität

Am 10. März 2016 senkte die Europäische Zentralbank den Leitzinssatz auf null Prozent. Erst ab Juli 2022 wurden die Leitzinsen in mehreren Schritten wieder angehoben, um die Inflation in der Eurozone einzudämmen. Manfred Bartalszky, Vorstand der Wiener Städtischen: „Der Anstieg der Leitzinsen ist ein wichtiger und richtiger Schritt in Richtung geldpolitische Normalität. Damit können wir unseren Kunden endlich wieder eine deutlich höhere Gesamtverzinsung bieten. Das wird die private Altersvorsorge im Allgemeinen und die klassische Lebensversicherung im Besonderen beflügeln. Diese Zinswende gibt die Wiener Städtische ab sofort an ihre Kunden in der Lebensversicherung weiter und erhöht ihre Gesamtverzinsung auf 2,5 Prozent.“