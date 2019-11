Wie mit Thermalwasser ganzjährig Gemüse wächst

Ein Pionierprojekt aus Österreich

Erstmals in Österreich wird nachhaltige Geothermie zur Energiegewinnung eingesetzt. Die Paradeiser und Paprika wachsen auf besten Humusböden, Hummeln bestäuben die Blüten und Nützlinge bekämpfen die Schädlinge. Das Fruchtgemüse bleibt so lange an den Pflanzen, bis es vollreif ist. Dann wird geerntet: 200 Menschen aus der Region finden Arbeit, dafür werden rund 110.000 Lkw-Kilometer und 28.000 Tonnen CO 2 eingespart.